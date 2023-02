WENDEL : Stahl va acquérir ICP Industrial Solutions Group, renforçant et diversifiant ainsi son activité Specialty Coatings

Stahl va acquérir ICP Industrial Solutions Group, renforçant et diversifiant ainsi son activité Specialty Coatings







Wendel (Euronext : MF.FP) annonce la signature par Stahl d’un accord en vue d’acquérir ICP Industrial Solutions Group (ISG), un leader des revêtements de haute performance destinés à l’emballage. Cette opération renforcera la position de leader mondial de Stahl dans le domaine des revêtements de haute performance pour les matériaux flexibles.

ISG, une division d’ICP Group (Innovative Chemical Products Group), fournit un large éventail de revêtements de haute performance essentiellement destinés à l’emballage et à l’étiquetage, principalement sur les marchés résilients de l’agroalimentaire et de la pharmacie. La société est très présente en Amérique du Nord (près de 70 % de son chiffre d’affaires), où elle est reconnue pour son expertise technique. Son éventail de technologies (solutions à base d’eau, procédés de séchage par rayonnement1) offre à ses clients de nombreuses solutions facilitant la transition vers des emballages plus durables. La société devrait publier un chiffre d’affaires d’environ 140 millions de dollars en 2022.

Après cette acquisition, Stahl franchira le seuil du milliard d’euros de chiffre d’affaires, avec une marge d’EBITDA de plus de 20 %. L’opération sera réalisée pour une valeur d’entreprise d’environ 205 millions de dollars. Dans le même temps, Stahl a d’ores et déjà sécurisé avec un groupe de banques partenaires, un nouveau financement de 580 millions de dollars, rallongeant ainsi ses maturités à 2028. Il servira à financer cette acquisition, à refinancer ses lignes de crédit existantes et à financer de potentielles nouvelles opérations de croissance externe, avec une priorité donnée aux revêtements haute performance. La finalisation de cette opération devrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2023, sous réserve des conditions habituelles.

Maarten Heijbroek, CEO de Stahl, a déclaré : « ISG offre une forte complémentarité stratégique avec Stahl, compte tenu de la proximité de son modèle économique, ses technologies et son positionnement géographique. L’acquisition permettra à Stahl de renforcer son profil de croissance, la diversification de ses marchés cibles et ses technologies. À l’issue de cette opération, nous réaliserons environ 75 %2 de notre chiffre d’affaires dans les revêtements de spécialité. ISG profitera du savoir-faire et du leadership de Stahl sur les enjeux ESG dans le cadre de la transition vers des chaînes de valeur plus durables. Nous sommes très heureux de saisir cette opportunité et avons hâte d’accueillir l’excellente équipe ISG au sein de la famille Stahl. »

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare : « Wendel se félicite d’avoir à nouveau l’occasion d’accompagner Stahl dans son développement. En tant qu’investisseur de long terme, Wendel a toujours soutenu ses sociétés de portefeuille dans leurs phases de croissance et de consolidation. Après les acquisitions et intégrations réussies de Clariant LS en 2014 et de BASF LC en 2017, celle d’ISG contribuera à faire de Stahl une entreprise dépassant le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Stahl aborde une nouvelle étape importante dans sa stratégie visant à devenir leader mondial sur le marché des revêtements haute performance pour les matériaux flexibles. »

À propos d’ICP Industrial Solutions Group

https://www.icpindustrial.com/about/

Retrouvez toutes les étapes clés de l’investissement de Wendel dans Stahl depuis 2006 : https://www.wendelgroup.com/societes/stahl/

1 Les revêtements séchés par rayonnement sont réputés offrir d’importants avantages en termes de temps de séchage (rapide), d’amélioration générale des caractéristiques des revêtements, de limitation des émissions de composés organiques volatils (COV) et de réduction des déchets, de la consommation d’énergie et de l’empreinte du processus de production.

2 Sur la base du chiffre d’affaires incluant ISG. Les revêtements pour substrats flexibles incluent les revêtements de performance existants, les finitions pour le cuir ainsi que les activités d’ISG.

Pièce jointe