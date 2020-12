WENDEL : a reconduit son directoire

Le conseil de surveillance de Wendel a décidé de reconduire le directoire à l'issue de son mandat actuel. Les mandats respectifs d'André François-Poncet, en tant que président du directoire, et de David Darmon, en tant que membre du directoire, sont renouvelés pour une période de quatre ans à compter du 7 avril 2021.



Nicolas ver Hulst, président du conseil de surveillance de Wendel, a déclaré : " Le conseil de surveillance a salué unanimement le travail remarquable effectué par le directoire de Wendel. Le directoire a permis à Wendel de faire face à la crise du Covid-19 sereinement avec une situation financière solide et le groupe est maintenant en position forte pour aborder cette nouvelle phase et déployer une stratégie ambitieuse. "