WENDEL : Activité du 1er trimestre 2021

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Activité du 1er trimestre 2021 Actif Net Réévalué au 31 mars 2021 : 7 488 M€, soit 167,4 € par action, en hausse de 5,3 % depuis le 31 décembre 2020 (159,1 € par action), et en progression de 41,7 % depuis le point bas de mars 2020 Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2021 : 1 913 M€, en hausse de 2,0 % en données publiées et en augmentation de 6,5 % en organique par rapport au 1er trimestre 2020 ·Croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires de Cromology, +22,6 % en organique ·Solides performances organiques de Bureau Veritas (+6,6 %) et de Stahl (+9,6 %) ·Retour à la croissance organique de Crisis Prevention Institute, avec un chiffre d’affaires en mars 2021 supérieur aux niveaux pré-Covid ·Quasi-stabilité du chiffre d’affaires de Constantia Flexibles en organique ·Effets de change défavorables dans l’ensemble du portefeuille (-4,5 % à l’échelle consolidée) Wendel s’associe à la Famille Deconinck pour le rachat de titres de la société Tarkett et appuyer le développement de la société Cet investissement s’accompagnera d’une offre pour l’acquisition de titres Tarkett (TKTT)

Wendel détiendra jusqu’à 30% de Tarkett Participation, aux côtés de la famille Deconinck Activité d’investissement des sociétés du Groupe depuis le 1er janvier 2021 ·Rachat par IHS en avril 2021 des activités brésiliennes et colombiennes de tours de télécommunication de Centennial Towers, opération qui augmente son parc de tours de 602 unités au Brésil et de 217 unités en Colombie ·Acquisition par Bureau Veritas de la société américaine Bradley Construction Management en vue d’accélérer sa croissance sur le marché des énergies renouvelables Autres événements importants depuis le 1er janvier 2021 ·Annonce par Stahl le 11 mars 2021 de la nomination de Maarten Heijbroek en qualité de nouveau CEO du groupe à compter du 1er juillet 2021. Huub van Beijeren, qui partira à la retraite à cette date, rejoindra le Conseil d’administration de Stahl et a également été nommé conseiller auprès de Wendel ·Adoption par Wendel des 10 principes du Pacte mondial des Nations unies ·Débouclage par Wendel de ses cross currency swaps euro/dollar en mars 2021, pour un gain de 39 M€ et des économies futures sur les intérêts payés à hauteur d’environ 25 M€ Solide structure financière ·Ratio LTV à 6,8 % au 31 mars 2021 ·Liquidité totale s’élevant à 1,8 Md€ au 31 mars 2021, dont 1,069 Md€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée) ·Notations de catégorie « investment grade » : Moody’s à Baa2 avec perspective stable ; S&P à BBB avec perspective stable ·Intégration d’objectifs ESG dans les conditions financières du crédit syndiqué non tiré de 750 M€ : des éléments mesurables de la performance extra-financière de Wendel et de ses sociétés en portefeuille seront désormais pris en compte dans le calcul de la marge de ce crédit syndiqué. André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare : « Le premier trimestre 2021 confirme le rebond de la croissance organique de l’activité des sociétés de notre portefeuille, avec des niveaux de chiffre d’affaires qui se rapprochent de ceux de 2019 voire qui les dépassent parfois. En outre, notre actif net réévalué a bénéficié de la hausse de la valorisation boursière des sociétés comparables ainsi que du cours de bourse de Bureau Veritas. Nous avons également tiré parti de la décote importante sur l’ANR pour procéder à des rachats d’actions opportunistes. Cette reprise solide s’accompagne également de nouveaux défis liés aux prix et à la disponibilité des matières premières, mais nos sociétés ont déjà démontré par le passé leur faculté d’adaptation à des environnements en rapide changement. Depuis le dernier trimestre 2020, nous avons repris notre recherche d’investissements dans le cadre d'une nouvelle feuille de route stratégique qui a été convenue avec le Conseil de surveillance de Wendel. Une première transaction s'est matérialisée la semaine dernière avec l'annonce d'un investissement dans Tarkett aux côtés de la famille fondatrice, illustrant ainsi la capacité de l'équipe Wendel à identifier des opportunités qui correspondent à notre profil d'investisseur à long terme. Nous œuvrons également pour attirer de nouveaux talents dans notre équipe et nous continuons à accompagner nos sociétés en portefeuille dans leur développement. » Contribution des sociétés du Groupe au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2021 (en millions d’euros) T1 2020 T1 2021 Δ Organique Δ Bureau Veritas 1 139,5 1 154,7 +1,3% +6,6% Constantia Flexibles 383,9 366,7 -4,5% -0,8% Cromology 135,5 166,0 +22,6% +22,6% Stahl 201,0 210,1 +4,6% +9,6% Crisis Prevention Institute(1) 15,2 15,3 +0,6% +2,7% Chiffre d’affaires consolidé 1 875,1 1 912,8 +2,0% +6,5% Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) de -0,9 M$.

Les résultats d'IHS seront approuvés par son conseil d'administration la semaine prochaine et IHS Towers publiera donc son chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2021 en mai.

Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe Bureau Veritas – Bon début d’exercice, souligné par une forte croissance organique du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2021 (Intégration globale) Le chiffre d’affaires a atteint 1 154,7 millions d’euros au premier trimestre 2021, soit une hausse de 1,3 % par rapport au T1 2020. La croissance organique est de 6,6 %, à comparer avec la baisse de 2,0 % enregistrée au dernier trimestre de 2020 et une hausse de 6,2 % à taux de change constant. Croissance organique à deux chiffres, en moyenne, pendant le trimestre pour 58 % du portefeuille de Bureau Veritas pour les raisons suivantes : Poursuite d’un important rebond dans l’activité Certification (+21,6% de croissance organique), qui bénéficie à la fois du rattrapage des audits et d’une bonne dynamique sur les services liés à la RSE dans la plupart des zones géographiques

Redressement du portefeuille Bâtiment & Infrastructures (+13,3% de croissance organique), principalement grâce aux plateformes en Chine et aux États-Unis

Fort retour à la croissance pour les Biens de consommation (+18,7% de croissance organique), favorisé par l’Asie et des bases de comparaison très favorables

Solide croissance pour Marine & Offshore (+3,4% de croissance organique) grâce au sous-segment Navires en service

Environnement contrasté pour l’activité Agroalimentaire & Matières Premières (-3,6% de croissance organique - les tendances solides dans l’Agroalimentaire et les Métaux & Minéraux ont été largement compensées par la faiblesse des marchés Pétrole) et pour l’activité Industrie (-0,4% de croissance organique - où la dynamique des contrats Power & Utilities a été contrebalancée par des activités Capex Pétrole & Gaz atones) Les nouvelles acquisitions effectuées depuis le début de l’année 2021 (Secura et Zhejiang Jianchuang Testing Technology Services Company Limited) ont eu un effet périmètre (croissance externe) positif sur le chiffre d’affaires, qui a néanmoins été compensé par l’impact de la cession de l’unité opérationnelle de contrôle des émissions aux États-Unis l’an dernier résultant en une baisse de -0,4%. Les variations des taux de change ont eu un impact négatif de 4,9 %, principalement du fait de la dépréciation du dollar américain et des devises corrélées, ainsi que de certaines devises de pays émergents face à l’euro. Perspectives 2021 confirmées

Bureau Veritas bénéficie d’un positionnement unique compte tenu de la diversité et de la résilience de son portefeuille, ainsi que de ses nombreuses opportunités de croissance. Compte tenu des incertitudes qui règnent actuellement autour de la pandémie de Covid-19 et en présumant l’absence de mesures de confinement strict dans ses principaux pays d’activité, Bureau Veritas prévoit pour 2021 : d’atteindre une solide croissance organique de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer sa marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé. Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com Constantia Flexibles – Légère décroissance organique (-0,8 %) et chiffre d’affaires total impacté par un effet de change défavorable (Intégration globale) Le chiffre d’affaires de Constantia Flexibles s’élève à 366,7 M€ au premier trimestre 2021, en baisse de 4,5 % par rapport au premier trimestre 2020 (383,9 M€). En données organiques, le chiffre d’affaires est en retrait de 0,8 %, reflétant un lent démarrage de l’activité en janvier suivi d’une croissance relativement soutenue en mars. Cette décroissance organique de 0,8 % s’explique par des performances mitigées des divisions Consumer et Pharma. La branche Consumer a été impactée par une faible performance de l’activité d’emballages de confiserie en Europe, non compensée par les effets positifs des ventes de produits destinés aux secteurs de l’alimentation pour animaux de compagnie et des boissons, tandis que la division Pharma a été affectée par une saison « grippe et rhume » modérée liée aux confinements. Dans les pays émergents, l’Inde demeure en situation de surcapacité. Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 a été impacté à hauteur de -3,7 % par des effets de change défavorables, principalement dus au dollar américain, au rouble russe, à la roupie indienne et au rand sud-africain. Depuis le pic d’activité enregistré sur la période mars-avril 2020, lié au caractère jugé essentiel des produits de Constantia Flexibles dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les prises de commandes restent résilientes. Cette résilience devrait continuer à s’observer sur le reste de l’année 2021, mais la baisse de la demande pour certaines catégories de produits devrait se prolonger. Au premier trimestre 2021, Constantia Flexibles a continué à dégager des niveaux de marge solides. L'environnement des prix des matières premières est beaucoup moins favorable en 2021 et des augmentations de prix significatives dans presque toutes les catégories ont été observées depuis le début de l’année, ces dernières commenceront à avoir un impact à partir du deuxième trimestre. Cromology – Chiffre d’affaires total du premier trimestre 2021 en hausse de 22,6 % sur un an, confirmant le fort rebond de l’activité observé depuis le premier semestre 2020 (Intégration globale) Le chiffre d’affaires de Cromology s’élève à 166,0 M€ au premier trimestre 2021, en hausse de 22,6 % par rapport au premier trimestre 2020, qui avait été impacté par les premières mesures de confinement instaurées en Europe pour enrayer la pandémie de coronavirus. La croissance organique au 1er trimestre s’établit à +22,6 %. Depuis la levée des mesures de confinement du premier semestre 2020, la reprise s’est avérée plus rapide que prévu, avec, notamment, un rebond significatif des ventes de peintures lié à une forte demande de la part des consommateurs finals, ce qui s’est traduit par un retour de la croissance organique au troisième trimestre et au quatrième trimestre 2020. Cette dynamique s’est confirmée au premier trimestre 2021, avec de solides performances observées dans les zones géographiques clés de Cromology. Cromology concentre actuellement ses efforts sur la planification et la gestion de ses activités dans le contexte de reprise de la pandémie en Europe, sur la poursuite de la mise en œuvre des plans de transformation lancés depuis 2019 et sur la priorisation des leviers de création de valeur. En outre, la société surveille de près sa chaîne d’approvisionnement, le solide redémarrage de l’activité ayant occasionné des tensions sur les approvisionnements en matières premières et une hausse des prix de ces dernières. Forte d’une structure financière solide et d’une réorganisation réussie, Cromology est en mesure d’explorer des opportunités d’acquisitions ciblées. Stahl – Chiffre d’affaires en hausse de 4,6 % en données publiées et en croissance de 9,6 % en organique au premier trimestre 2021. Solide carnet de commandes, à la suite de mouvements de restockage (Intégration globale) Le chiffre d’affaires de Stahl s’élève à 210,1 M€ au premier trimestre 2021, en hausse de 4,6 % par rapport au premier trimestre 2020. La croissance organique atteint 9,6 % et les effets de change sont négatifs à -5,1 %. Après un premier semestre 2020 difficile, Stahl a observé un rebond progressif de son activité à partir du troisième trimestre 2020. Cette reprise, malgré des tensions sur la chaîne d’approvisionnement, s’est accélérée depuis la fin de l’année 2020, sous l’effet d’une augmentation du carnet de commandes et d’une hausse des volumes notamment soutenues par le mouvement de reconstitution des stocks dans plusieurs secteurs. La croissance a été particulièrement forte en Asie de l’Est-Pacifique, notamment en Chine. De plus, l'activité automobile de Stahl, qui représente environ un tiers des ventes totales, se redresse depuis le deuxième trimestre 2020. La reprise sur les autres marchés finals de la société est plus contrastée avec une très bonne tendance dans le segment de l'ameublement domestique, mais une reprise plus graduelle sur les marchés de la chaussure et des produits de luxe. L’activité Polymers, plus petite, a bénéficié de la demande croissante du marché de l’impression et de l’emballage. Les effets du mouvement de restockage pourraient s’atténuer au cours du premier semestre 2021, quoique ce calendrier reste incertain. Le 11 mars 2021, Stahl a annoncé la nomination de Maarten Heijbroek en qualité de nouveau CEO du groupe. Maarten Heijbroek prendra ses fonctions le 1er juillet 2021 et succèdera à Huub van Beijeren qui partira à la retraite à la fin du mois de juin 2021, après avoir grandement contribué ces dernières quatorze années à la croissance et au succès de Stahl, et rejoindra le Conseil d’administration de Stahl. Jusqu’à présent, Maarten Heijbroek occupait les fonctions de President Consumer Care chez Croda International Plc. Il a commencé sa carrière dans les activités chimiques B2B d’Unilever, au sein de l’entité Uniqema, en 1992, où il a acquis une solide expérience commerciale à l’international. IHS Towers – Les résultats d'IHS seront approuvés par son conseil d'administration la semaine prochaine et IHS Towers publiera donc son chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2021 en mai. (Mise en équivalence) Crisis Prevention Institute – Croissance totale de 10 % sur un an, dont +2.7% de croissance organique avec un chiffre d’affaires en mars supérieur aux niveaux de 2020 et 2019 (Intégration globale) Le chiffre d’affaires de Crisis Prevention Institute (« CPI ») s’élève à 18,5 M$ au premier trimestre 2021, en hausse de 10 % en données publiées par rapport au premier trimestre 2020. Cette croissance s’explique pour +5,4 % par un retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA - ce facteur avait eu un impact de -0,9 M$ au premier trimestre 2020), pour +1,9 % par les variations des taux de change et pour +2,7 % par la croissance organique.

Pour la première fois depuis l’instauration des mesures de confinement en 2020, le chiffre d’affaires trimestriel de CPI retrouve pratiquement son niveau observé sur la même période en 2019 avec un chiffre d’affaires au premier trimestre en dessous de celui de 2019 de seulement 1%. À noter que les ventes du mois de mars 2021 ont surpassé les niveaux de 2020 et 2019 sur une base organique. Cette amélioration continue est le résultat de plusieurs facteurs, notamment : L’augmentation de l’engagement client au début du printemps, les activités de formation de formateurs certifiés (Certified Instructors) nouveaux ou existants, ainsi que leurs collègues ou les « apprenants »

Stabilisation du nombre total de formateurs certifiés ;

Volume de nouveaux Certified Instructors (CIs) formés en mars 2021 en hausse de 87% par rapport à l’année dernière et en ligne avec les niveaux de 2019 ;

Poursuite de l’évolution du mix vers les solutions digitales à destination des formateurs certifiés nouveaux et existants et des apprentis formateurs, tout en maintenant une composante en présentiel (le e-learning représente désormais 33 % du total des volumes). L’activité de CPI devrait bénéficier de la tendance favorable à court terme de rebond du marché, soutenue par l’accélération des vaccinations et le retour à des conditions météorologiques saisonnières plus favorables aux États-Unis, qui réduisent les restrictions concernant les déplacements, les rassemblements et facilitent un retour à un environnement de travail plus habituel pour les clients, notamment dans les secteurs hospitalier et éducatif.

Actif net réévalué à 167,4 € par action au 31 mars 2021 L’actif net réévalué au 31 mars 2021 a été établi par Wendel à partir des éléments dont la Société a connaissance et sur la base des données de marché disponibles à cette date et en accord avec sa méthodologie1. L’actif net réévalué s’élève à 7 488 M€ soit 167,4 € par action au 31 mars 2021 (détail à l’annexe 1 ci-après), en hausse de 5,3 % par rapport à 159,1 € par action au 31 décembre 2020. Cette croissance de l’ANR s’explique, à parts égales, par la progression du cours de Bourse de Bureau Veritas, la hausse des multiples servant à valoriser les participations non cotées et un effet « conversion devises » favorable. La décote sur l’ANR s’élève à 38,9 % au 31 mars 2021. Événements importants depuis le début de l’année 2021 Structure financière solide : 1,8 Md€ de liquidité et amélioration du ratio d’endettement Ratio LTV à 6,8 % au 31 mars 2021 Liquidité totale s’élevant à 1,8 Md€ au 31 mars 2021, dont 1,069 Md€ de trésorerie disponible et 750 M€ de ligne de crédit (non tirée)

Notations de catégorie « investment grade » : Moody’s à Baa2 avec perspective stable ; S&P à BBB avec perspective stable Intégration d’objectifs ESG dans les conditions financières du crédit syndiqué non tiré de 750 M€ Wendel a signé un avenant à son crédit syndiqué non tiré d’un montant de 750 M€ et de maturité octobre 2024, afin d’y intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG). Des éléments mesurables de la performance extra-financière de Wendel et de ses sociétés en portefeuille seront par conséquent désormais pris en compte dans le calcul du coût de financement de ce crédit syndiqué. Ils sont alignés avec certains objectifs ESG quantitatifs que le Groupe a fixés dans sa feuille de route ESG 2023. Les trois critères extra-financiers sélectionnés pour être intégrés au calcul du coût du financement du crédit syndiqué sont les suivants : la réalisation systématique de due diligences ESG pour les nouveaux investissements réalisés directement par Wendel et la mise en place par les sociétés contrôlées de son portefeuille d’une feuille de route ESG ;

l’évaluation et la mise en place de plans d’actions sur le risque climat et l’empreinte carbone au niveau des sociétés contrôlées du portefeuille ;

l’atteinte à fin 2023 d’un pourcentage minimum total de 30 % de femmes parmi les administrateurs nommés par Wendel au sein des sociétés du portefeuille et de certaines holdings du Groupe. Ces critères seront évalués annuellement par un organisme tiers indépendant et donneront lieu à des ajustements de marge du crédit syndiqué. Retour aux actionnaires et dividende au titre de l’exercice 2020



Wendel propose la distribution d’un dividende de 2,90 € par action pour 2020, en hausse de 3,6 % par rapport au dividende payé au titre de 2019 et représentant un rendement de 3 % sur la base du prix de l’action au 31 décembre 2020. Cette proposition sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale du 29 juin 2021. La mise en paiement du dividende en numéraire sera effectuée le 5 juillet 2021. Le détachement du coupon interviendra le 1er juillet 2021. Le 18 mars 2021, Wendel a annoncé qu’il envisageait d’acheter environ 25 millions d’euros d’actions propres. À la mi-avril 2021, environ 12 millions d’euros d’actions ont été rachetées. Wendel s’associe à la Famille Deconinck pour le rachat de titres de la société Tarkett et appuyer le développement de la société Dans le cadre de sa stratégie d’investissement 2021-2024, Wendel (MF) annonce ce jour s’être associée à la famille Deconinck au sein de Tarkett Participation pour appuyer le développement de Tarkett (TKTT). Cet investissement s’accompagnera d’une offre pour l’acquisition de titres Tarkett. En fonction du succès de cette offre annoncée aujourd’hui par Tarkett Participation et visant les titres de Tarkett, Wendel détiendra jusqu’à 30% de Tarkett Participation, aux côtés de la famille Deconinck, qui conservera le contrôle de la société. Wendel disposera d’une représentation au Conseil de la société Tarkett et de droits de gouvernance en adéquation avec son niveau de détention minoritaire. Pour plus d’informations, www.wendelgroup.com

Agenda 29.06.2021 Assemblée générale 29.07.2021 Résultats semestriels 2021 – Publication de l’ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels (avant bourse) 28.10.2021 T3 2021 Trading update - Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant bourse) 02.12.2021 2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin À propos de Wendel Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019 Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018 Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup Annexe 1 : ANR au 31 mars 2021 de 167,4 € par action (en millions d’euros) 31.03.2021 31.12.2020 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 3 809 3 599 Bureau Veritas 160,8 M 23,7 €/ 22,4 € 3 809 3 599 Participations non cotées 4 145 3 910 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 80 74 Trésorerie et placements financiers (4) 1 069 1 079 Actif Brut Réévalué 9 103 8 662 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 615 - 1 548 Actif Net Réévalué 7 488 7 114 Dont dette nette - 546 - 468 Nombre d’actions au capital 44 719 119 44 719 119 Actif Net Réévalué par action 167,4 € 159,1 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 102,3 € 97,9 € Prime (Décote) sur l’ANR - 38,9 % - 38,5 % Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2020 et au 31 mars 2021. Participations non cotées (Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal, Tsebo, Crisis Prevention Institute, investissements indirects). Comme dans le calcul de l’ANR au 31 décembre 2020, le calcul de la valorisation d’IHS au 31 mars 2021 est basé uniquement sur l’EBITDA qui est à ce stade l’agrégat le plus pertinent. Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16. Dont 961 077 actions propres Wendel au 31 mars 2021 et 900 665 au 31 décembre 2020. Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings, ils comprennent au 31 mars 2021 0,7 Md€ de trésorerie disponible et 0,4 Md€ de placements financiers liquides disponibles. Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR. La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 360 du Document d’Enregistrement Universel 2020.



1 La méthodologie de calcul de l’ANR est décrite en page 332 du Document d’enregistrement universel 2020.

