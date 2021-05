WENDEL : Activité du 1er trimestre 2021 – Informations additionnelles concernant IHS Towers

COMMUNIQUE – 13 MAI 2021

Activité du 1er trimestre 2021

Informations additionnelles concernant IHS Towers

IHS Towers – Bonne progression du chiffre d’affaires de 8,7 % en données publiées ; croissance organique de 14,6 %

(Mise en équivalence)

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2021 d’IHS Towers s’élève à 362 M$, en hausse de 8,7 % par rapport au premier trimestre 2020. La croissance organique atteint 14,6 %, portée par l’augmentation du nombre total de tours détenues et gérées (29 2711 au 31 mars 2021, en hausse de 5,3 % depuis le début de l’année), de nouveaux locataires, de nouveaux amendements aux contrats existants et les clauses d’inflation des prix. Les principaux marchés d’IHS Towers enregistrent une bonne progression, avec des taux de croissance organique à deux chiffres au Nigéria, en Afrique sub-saharienne et en Amérique latine. Les variations des taux de change par rapport au dollar américain ont eu un impact négatif de 8,5 %, tandis que les acquisitions ont contribué à hauteur de 2,6 % à la croissance du chiffre d’affaires.

Le taux de colocation point de présence est en légère baisse à 1,51x du fait de l’intégration récente de tours en Amérique latine.

Concernant la croissance externe au premier trimestre 2021, IHS Towers a réalisé sa deuxième acquisition en douze mois au Brésil en rachetant Skysites Holdings S.A. (« Skysites »), une société spécialisée dans la fourniture d’antennes de courte portée (« small cell ») et d’infrastructures de télécommunication urbaines dans ce pays. Les activités de Skysites, qui incluent environ 1 000 sites, avec un accès exclusif à des dizaines de milliers d’emplacements haut de gamme en milieu urbain, seront entièrement intégrées aux activités brésiliennes d’IHS Towers au cours des prochains mois.

Le 12 avril 2021, IHS Towers a annoncé le rachat des activités brésiliennes et colombiennes de tours de Centennial Towers. Cette opération apporte un supplément de 602 tours au Brésil et de 217 tours en Colombie, renforçant ainsi la position et l’expertise d’IHS Towers sur chacun de ces marchés. Cette dernière acquisition témoigne de la détermination de la société à développer ses activités dans ces deux pays d’Amérique latine.

Le 6 mai 2021, IHS Towers a annoncé la signature d’un accord avec TIM S.A. (« TIM ») en vue d’acquérir une participation majoritaire dans FiberCo Soluções de Infraestrutura Ltda. (« FiberCo »), société qui inclura une sélection d’actifs fibre de TIM et fournira des services d’infrastructures de fibre optique en tant qu’opérateur de réseaux fibre optique ouverts. Aux termes des accords, IHS Towers détiendra, par l’intermédiaire de l’une de ses filiales au Brésil, une participation de 51 % dans FiberCo, tandis que TIM conservera le solde du capital (49 %). À l’issue de la finalisation de l’opération, la base d’actifs de FiberCo comprendra l’infrastructure réseau secondaire de TIM, qui couvre environ 6,42 millions de foyers, dont 3,5 millions en FTTH (Fiber-to-the-Home : fibre jusqu’à l’abonné) et 3,5 millions via un raccordement FTTC (Fiber-to-the-Cabinet : fibre jusqu’au sous-répartiteur). L’opération reste soumise à l’obtention des autorisations usuelles des autorités de réglementation et de la concurrence, telles que l’Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) et le Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Le 6 mai 2021, Jérôme Michiels, Directeur général adjoint et Directeur financier de Wendel, a été nommé membre du Conseil d’administration d’IHS Holding Limited.

Agenda

29.06.2021

Assemblée générale

29.07.2021

Résultats semestriels 2021 – Publication de l’ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels (avant bourse)

28.10.2021

T3 2021 Trading update - Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant bourse)

02.12.2021

2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



([1]) Hors Managed services et tours en cours de construction au 31 mars 2021. Ce nombre inclut Skysites au Brésil (1 005 tours ; acquisition finalisée en janvier 2021) et Centennial Colombie (217 tours ; acquisition finalisée en mars 2021), mais ne tient pas compte de Centennial Brésil (602 tours, acquisition finalisée en avril 2021)

([2]) Nombre total de foyers après prise en compte d’un chevauchement de couverture FTTH / FTTC de 577 000 foyers.





