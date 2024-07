Bureau Veritas annonce la nomination de Maria Lorente Fraguas au poste de Vice-Présidente Exécutive et Directrice des Ressources Humaines, à compter du 1er octobre 2024.

Alors que Bureau Veritas entame une nouvelle étape avec le lancement récent de sa stratégie LEAP I 28, cette nomination est clé dans l'évolution du modèle RH du Groupe, pour assurer le développement de nouvelles compétences stratégiques et de nouvelles méthodes de travail grâce à l'appui des nouvelles technologies. Maria apporte au Groupe une vaste expérience de la direction des ressources humaines, en particulier en matière de développement des talents, de transformation, de diversité et d'inclusion. Auparavant, Maria était Directrice des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociétale d'Entreprise et membre du Comité Exécutif de Nexans.

Maria Lorente Fraguas sera rattachée à Hinda Gharbi, Directrice Générale, et sera membre du Comité Exécutif du Groupe. Elle succède à Kathryn Dolan qui a décidé de poursuivre des opportunités de carrière en dehors du Groupe Bureau Veritas.

Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas, a commenté :

« Je suis ravie d'accueillir Maria Lorente Fraguas au sein du Comité Exécutif du Groupe et très heureuse d'avoir l'opportunité d'intégrer une leader aussi expérimentée au sein de notre équipe. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie LEAP | 28, Maria jouera un rôle central dans l'évolution de notre modèle de ressources humaines, l'acquisition de nouvelles compétences stratégiques, le développement de nos talents et de notre expertise afin de favoriser une croissance durable. Je tiens également à remercier Kathryn Dolan pour son engagement et ses nombreuses contributions à la fonction RH du Groupe Bureau Veritas au cours des sept dernières années. »

Biographie

Maria Lorente Fraguas rejoindra Bureau Veritas en provenance de Nexans, où elle occupe le poste Corporate Vice-Présidente Sénior, responsable des Ressources Humaines et de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise, et est membre du Comité Exécutif. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'équipes internationales à travers le monde et dans un large éventail de postes, notamment dans les opérations, le développement de nouveaux produits, les programmes de transformation et les ressources humaines. Elle œuvre en faveur du développement des talents, de l'inclusion et de la diversité et a intégré cette passion dans la façon dont elle dirige des équipes diversifiées dans le monde entier.

Avant de rejoindre Nexans, Maria a travaillé chez SLB, où elle a géré des équipes internationales à des postes de direction RH, fonctionnels et hiérarchiques dans le monde entier. Elle a travaillé dans huit pays différents en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Amérique du Nord, et a récemment occupé le poste de Directrice des Ressources Humaines - Systèmes de Production. Elle est titulaire d'une maîtrise en génie industriel et électrique de l'Université Polytechnique de Valence en Espagne et de l'École Supérieure d'Électricité en France.

