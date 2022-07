Wendel : Bureau Veritas fait l'acquisition d'AMSfashion, un expert dans les services de durabilité, de qualité et de conformité pour l'industrie de la mode

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

N e uil l y- su r- Se ine, France - 28 juillet 2022

Bureau Veritas fait l'acquisition d'AMSfashion, un expert dans les services de durabilité, de qualité et de conformité pour l'industrie de la mode

Cette acquisition renforce le positionnement de BV en tant que leader du marché

des services dédiés à la durabilité en Europe

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, annonce l'acquisition d'AMSfashion, une entreprise experte dans les services dédiés à la durabilité, la qualité et la conformité pour l'industrie de la mode, incluant la vérification des composants organiques / vegan et les tests de durabilité.

AMSfashion, une division opérationnelle d'AMSlab, propose des solutions avancées d'analyse pour les secteurs du textile et de la chaussure, et bénéficie d'une expérience approfondie dans l'analyse des cosmétiques. Elle accompagne marques et fournisseurs de toutes tailles dans la vérification de la qualité et de la conformité des produits et matériaux, au regard des exigences des clients et des réglementations en vigueur ; contribuant ainsi à la réduction des réclamations, des pénalités, des rappels produits, des blocages douaniers et des retards d'expédition.

La société emploie 50 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros en 2021.

AMSlab, fondé en 2008, a son siège social à Lugo (Galice, Espagne).

Cette acquisition renforce la présence du Groupe dans la péninsule ibérique, un hub clé pour l'expansion de ses activités Biens de Consommation, soutenant la croissance continue du nearshoring depuis l'Europe du Sud et l'Afrique. Elle permet également à Bureau Veritas de soutenir les marques et détaillants européens qui souhaitent améliorer la fiabilité et la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement.

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a commenté :

Cette acquisition illustre parfaitement certains des objectifs de notre Stratégie 2025, visant à accroitre notre envergure et notre croissance dans des services et zones géographiques attractifs et stratégiques. La sécurité, la durabilité et la fiabilité des chaînes d'approvisionnement sont désormais des facteurs clés pour l'industrie de la mode. Bureau Veritas, en tant que tierce partie indépendante et experte, a un rôle important à jouer : en apportant de la transparence, nous aidons à protéger les marques et la réputation de nos clients. L'expertise d'AMSfashion nous permettra de renforcer notre position sur le marché croissant des tests et des services de conseil en matière de mode durable, particulièrement en Europe. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'AMSfashion au sein de Bureau Veritas. »

Manuel Lolo, Fondateur d'AMSlab, a déclaré :