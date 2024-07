Bureau Veritas annonce aujourd'hui la signature d'un accord pour l'acquisition de Security Innovation Inc., une société américaine spécialisée dans la sécurité logicielle. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie LEAP | 28 en vue d'accélérer le développement des activités decybersécurité et d'en faire un nouveau bastion de croissance pour le Groupe.

Security Innovation élargira le portefeuille de clients de Bureau Veritas et établira un nouveau pôle d'expertise dans le domaine de la cybersécurité pour ses clients aux États-Unis, avec la possibilité de l'étendre à l'échelle mondiale. Fondée en 2002 et basée à Boston avec des bureaux à Seattle et Pune (Inde), Security Innovation Inc. fournit des conseils et des services de pointe en matière de sécurité logicielle axés sur les tests de logiciels, le conseil en matière de cycle de vie et de développement logiciel sécurisé (SDLC) et la formation. La société a fait ses preuves en matière de services de sécurité logicielle de grandes organisations privées et publiques et est un acteur reconnu sur le marché américain. Cette acquisition ajoutera à Bureau Veritas un solide réseau de 95 spécialistes hautement qualifiés. Security Innovation a généré un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros en 2023.

« Cette acquisition renforce notre position sur le marché en pleine croissance de la cybersécurité et constitue un apport clé à notre portefeuille d'offres, en mettant l'accent sur l'Amérique du Nord. Il complète nos capacités et générera des synergies au profit de nos clients. Il s'agit d'une opportunité fantastique de développer notre expertise existante en matière de tests de cybersécurité et de développer nos capacités d'IA/Large Language Model (LLM), positionnant ainsi Bureau Veritas comme le leader TIC des innovations technologiques en matière de cybersécurité. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux collègues de Security Innovation au sein de Bureau Veritas » a déclaré Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas.

« Ce tournant stratégique permettra à nos clients de bénéficier de la vaste expertise de Bureau Veritas dans le secteur des TIC, de sa présence mondiale et de sa réputation incontestée de tiers de confiance. Pour les équipes d'Innovation Security, il s'agit d'une occasion unique de rejoindre un réseau d'experts mondialement reconnu et de bénéficier d'opportunités professionnelles et d'évolutions de carrière à l'échelle d'un groupe international tel que Bureau Veritas. Nous sommes impatients d'entamer ce nouveau chapitre de notre croissance ensemble »,commente Ed Adams, PDG de Security Innovation Inc.

La finalisation de cette transaction devrait avoir lieu au T3 2024.

Télécharger le Communiqué de Presse