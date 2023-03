Wendel : Bureau Veritas – Carrefour poursuit son engagement historique contre le gaspillage alimentaire et devient la première enseigne française à obtenir le label national « anti-gaspillage alimentaire

Fort de son engagement de longue date contre le gaspillage alimentaire, avec un partenariat depuis 1995 avec les Banques alimentaires ou encore un nombre record de 10 millions de paniers Too Good To Go vendus dans ses magasins, Carrefour est la première enseigne de distribution à obtenir le label national "anti-gaspillage alimentaire" pour l'hypermarché de Montesson. Ce label est délivré par Bureau Veritas, leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification, suite à un audit réussi du magasin de Montesson et du siège du Groupe. Il récompense les engagements de longue date de l'enseigne dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire. Carrefour ambitionne de porter à 20 le nombre de magasins labellisés avant la fin de l'année, poursuivant ainsi son objectif de réduction de 50% du gaspillage alimentaire d'ici 2025.

La lutte contre le gaspillage alimentaire est un engagement historique de Carrefour. C'est à la fois un combat citoyen - 17% de la nourriture produite dans le monde est jetée ! - ainsi qu'un enjeu de lutte contre leréchauffement climatique : si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3ème émetteur mondial de gaz à effet de serre.

Carrefour a toujours été précurseur en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire : partenariat historique depuis 1995 avec les Banques alimentaires et avec 1200 associations présentes partout sur le territoire, commercialisation des paniers Too Good To Go avec un record de 10 millions de paniers vendus dans les magasins Carrefour, lancement de la marque "Nous Anti-Gaspi" visant à valoriser les produits moins beaux mais vendus 20% moins chers.

À l'heure où l'inflation alimentaire renforce encore la préoccupation de nos clients pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, Carrefour va plus loin en étant la première enseigne à avoir un magasin labellisé "anti-gaspillage".

Ce label a été décerné à l'hypermarché de Montesson, premier magasin en France à obtenir cette certification nationale, après un audit réalisé par Bureau Veritas, avec le niveau 3 étoiles (exemplaire). Il est délivré pour 3 ans et valorise les pratiques en matière :

d'approvisionnement et d'achat de marchandises alimentaires auprès des fournisseurs;

de commercialisation des denrées alimentaires en magasin;

de gestion des invendus et du don.

La note obtenue par le magasin est notamment liée à la mise en œuvre d'une application mobile exclusive à l'enseigne, qui facilite la gestion et le tri en rayon des produits dont la date de péremption est proche. Cette action a ainsi permis de réduire de 8% le gaspillage alimentaire du magasin, avec un objectif de réduction allant jusqu'à 20%. À cette solution inédite s'ajoute un travail de longue date déjà entrepris par l'enseigne sur le sujet :

l'utilisation d'outils de prédiction des commandes qui a diminué le taux d'invendus de 24% entre 2021 et 2022 sur le rayon boucherie;

des zones anti-gaspillage commercialisant des références vendues entre 30 et 50% moins chers (œufs en vrac, produites à dates courtes…), grâce auxquelles 4185 paniers Too Good To Go ont été sauvés l'année précédente;

une politique rigoureuse de gestion des dons et des invendus qui a permis au magasin de distribuer 96 000 équivalents repas en 2022.

Alexandre Bompart, Président-directeur général du Groupe Carrefour, a déclaré:

"La lutte contre le gaspillage alimentaire est au cœur de notre engagement pour la transition alimentaire et de notre plan stratégique Carrefour 2026. C'est l'illustration même qu'il n'y a pas de contradiction entre lutte contre l'inflation et transition alimentaire. Il est de notre responsabilité de distributeur d'innover et d'engager nos partenaires dans cette démarche, pour répondre aux attentes de nos clients. Avec ce label délivré par Bureau Veritas, nous rehaussons le niveau de nos engagements pour les aligner avec les meilleures pratiques et nous avons l'ambition d'emmener toute notre industrie avec nous dans cette démarche."

Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a ajouté:

« Le sujet du gaspillage alimentaire constitue un enjeu majeur dans nos sociétés. Chez Bureau Veritas, nous nous tenons aux côtés de ceux qui veulent démontrer leurs engagements par des actions transparentes et crédibles. L'obtention du label par Carrefour démontre la volonté de ce Groupe à changer la donne en matière de consommation en répondant aux attentes sociétales actuelles. En tant que tierce partie de confiance experte et indépendante, nous sommes ravis de pouvoir aider les autorités publiques et le secteur de l'agro-alimentaire dans son ensemble dans la mise en place de pratiques plus vertueuses. Ces avancées reflètent parfaitement notre mission : Bâtir un Monde de Confiance en assurant un progrès responsable.»

La création de ce label s'inscrit dans le cadre de la loi AGEC et a été élaboré par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, l'ADEME et l'AFNOR Normalisation.Il intervient après une phase d'échanges de plus de deux ans impliquant les autorités publiques, les distributeurs et les professionnels des métiers de bouche autour du projet. L'entreprise Too Good To Go a d'ailleurs accompagné Carrefour tout au long du processus de test de la grille d'audit, qui a eu lieu en 2022, et qui lui a permis de renforcer ses actions sur de nombreux volets.

