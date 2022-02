Wendel : Bureau Veritas – Reconduction du mandat du Directeur Général et Nomination d'une Chief Operating Officer

À compter du 1er mai 2022, Hinda Gharbi rejoindra Bureau Veritas en tant que Chief Operating Officer et sera membre du Comité exécutif. Cette décision du Conseil d'administration est l'aboutissement d'un processus de sélection et de recrutement rigoureux, dans le cadre de la succession du Directeur Général, piloté collégialement par le Comité des nominations et rémunérations et Didier Michaud-Daniel.

Au 1er janvier 2023, Hinda Gharbi prendra le poste de Directrice Générale Adjointe de Bureau Veritas. Le Conseil d'administration la nommera Directrice Générale à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2023.

Hinda Gharbi rejoindra Bureau Veritas en provenance de Schlumberger, un leader mondial des technologies dans le secteur de l'énergie, dont elle est actuellement Exécutive Vice-Présidente Services and Equipment. Dans ces fonctions qu'elle occupe depuis juillet 2020, elle est en charge des produits et des services pour le Groupe, ainsi que des enjeux digitaux.

Diplômée en génie électrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Electriciens de Grenoble, et d'un master en Sciences en traitement des signaux de l'Institut Polytechnique de Grenoble, Hinda a intégré Schlumberger en 1996, faisant le choix de débuter sa carrière, sur le terrain, dans les champs pétroliers offshore au Nigéria.

Au cours de ses 26 années dans le Groupe, Hinda a occupé diverses fonctions de direction générale d'envergure mondiale et régionale dans les opérations dans des activités cœur pour Schlumberger. Elle a également évolué dans des responsabilités transversales telles que les Ressources Humaines, le Développement de Technologies ou encore la Santé, la Sécurité et l'Environnement.

Hinda Gharbi a travaillé et vécu sur plusieurs continents : au Nigeria, en France, en Thaïlande, en Malaisie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Aldo Cardoso, Président du Conseil d'administration de Bureau Veritas, a déclaré :

« Le Conseil d'administration met en œuvre le plan de succession du Directeur Général, fonction occupée avec succès par Didier Michaud-Daniel depuis mars 2012. Cette transition permettra une intégration et une montée en puissance progressives d'Hinda Gharbi dans ses fonctions au sein du Groupe. Le Conseil d'administration est unanimement convaincu de l'adéquation du parcours et des qualités d'Hinda Gharbi avec le profil et la culture de Bureau Veritas. Sa carrière internationale, son expertise technique et technologique ainsi que son fort tropisme client et Ressources Humaines sont en résonnance avec l'ADN et les grands enjeux du Groupe. Accompagnée par Didier Michaud-Daniel et entourée des membres de l'équipe dirigeante, Hinda poursuivra le développement de l'entreprise en créant durablement de la valeur pour ses clients, ses employés et ses actionnaires. Au nom du Conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Hinda Gharbi ».

Biographie d'Hinda Gharbi

Depuis juillet 2020, Hinda Gharbi est Exécutive Vice-Présidente, en charge de l'activité Services and Equipement, ainsi que des enjeux digitaux pour le Groupe Schlumberger, un leader mondial des technologies dans le secteur de l'énergie.

Précédemment, Hinda Gharbi a occupé diverses fonctions de direction et d'encadrement, notamment Exécutive Vice-Présidente de Réservoir et Infrastructure, Vice-Présidente Ressources Humaines Groupe, Présidente de Reservoir Characterization Group, Présidente de Wireline, Présidente de Schlumberger Asie et Vice-Présidente Santé, Sécurité et Environnement. Elle a occupé plusieurs fonctions techniques et managériales dans les Opérations, le Développement de Technologies et les Ressources Humaines.

Elle a débuté sa carrière chez Schlumberger en 1996 en tant qu'Ingénieure Wireline sur les champs pétroliers offshore au Nigéria. Hinda Gharbi a travaillé et vécu au Nigeria, en France, en Thaïlande, en Malaisie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Hinda Gharbi est diplômée en génie électrique de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Electriciens de Grenoble, et d'un master en Sciences en traitement des signaux de l'Institut Polytechnique de Grenoble.

