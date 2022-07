Wendel : Bureau Veritas – Solide performance opérationnelle et financière au premier semestre 2022 ; Perspectives 2022 confirmées

Sur la base d'un solide pipeline de ventes grâce au portefeuille diversifié du Groupe et des opportunités de croissance significatives liées à son offre de services et de solutions de durabilité, et en supposant qu'il n'y aura pas de nouveaux confinements liés à la Covid-19 dans ses principaux pays d'activité, Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 :

Les résultats semestriels du Groupe témoignent de la force de notre portefeuille d'activités diversifié et de notre empreinte géographique. Nous avons enregistré une très bonne croissance organique de 6,5 % au cours du semestre, malgré les conséquences de la guerre en Ukraine et les confinements imposés dans de nombreuses villes en Chine au T2. Nous continuons de saisir les nombreuses opportunités de croissance qui s'offrent à nous, notamment celles concernant les solutions liées à la Durabilité, comme le montre la solidité de notre pipeline de ventes à fin juin 2022. Nous bénéficions toujours d'une position unique pour accompagner nos clients dans leur cheminement vers des modèles économiques résilients et durables. Ceci atteste de la pertinence de notre ambition d'être une entreprise Business to Business to

plus de la moitié du portefeuille (comprenant les activités Marine & Offshore , Bâtiment & Infrastructures, Certification et Biens de consommation) affiche une croissance organique moyenne de 4,3 %. Marine & Offshore (en hausse de 6,0 %) a été principalement alimentée par de solides niveaux d'activité dans les sous-segments Navires en service et Nouvelles Constructions qui ont continué à bénéficier des dynamiques autour de la décarbonation. L'activité Bâtiment & Infrastructures a enregistré une performance de 3,8 % au premier semestre, bénéficiant d'une forte dynamique sur sa plateforme Amériques, tandis que le second trimestre était impacté par les mesures de confinement mises en place dans de nombreuses villes en Chine. L'activité Certification est en hausse de 4,1 %, soutenue par une demande croissante pour les services liés à la Durabilité et à l'ESG. Enfin, l'activité Biens de consommation a enregistré une croissance robuste (4,3 % sur une base organique au premier semestre, avec une croissance de 4,0 % maintenue au deuxième trimestre) grâce à ses opérations en Asie du Sud-Est et du Sud qui ont permis de compenser les perturbations liées aux confinements en Chine au cours du second trimestre.

Des opérations de fusions-acquisitions (M&A) disciplinées et sélectives au premier semestre 2022

Au cours du premier semestre 2022, Bureau Veritas a continué ses activités de fusions-acquisitions (M&A), réalisant deux transactions sur des axes prioritaires de sa stratégie. Celles-ci représentent environ 34 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé (soit 0,7 % du chiffre d'affaires du 2021 du Groupe), en complément de l'acquisition de PreScience réalisée le 29 décembre 2021.

Biens de consommation

Advanced Testing Laboratory (ATL)

Basé à Cincinnati, dans l'Ohio, Advanced Testing Laboratory (ATL) est un leader des services de sourcing scientifique pour les marchés nord-américains des produits de Santé grand public, des cosmétiques & soins personnels et des équipements médicaux. Ses services couvrent l'ensemble du cycle de vie du produit, de la recherche et développement à la qualification des substances et des produits, jusqu'à la fabrication. Les services comprennent la chimie analytique, l'ingénierie, les sciences de la vie, la performance des produits, leur sécurité et leur réglementation, l'assurance qualité et la conformité. Avec l'acquisition d'ATL, Bureau Veritas accélère la diversification de la division Biens de consommation vers de nouveaux marchés et modèles de services en renforçant sa présence en Amérique du Nord. Cette étape majeure permet au Groupe d'entrer sur le marché en forte croissance de la Santé grand public.

AMSfashion

AMSfashion est un expert dans les services de durabilité, de qualité et de conformité dans le secteur de la mode. Il propose des solutions avancées d'analyse pour les secteurs du textile et de la chaussure, et bénéficie d'une expérience approfondie dans l'analyse des cosmétiques. L'entreprise accompagne des marques et fournisseurs de toutes tailles dans la vérification de la qualité et de la conformité des produits et matériaux, au regard des exigences des clients et des réglementations en vigueur ; contribuant ainsi à la réduction du nombre de réclamations, pénalités, rappels produits, blocages douaniers et retards d'expédition. Cette acquisition renforce la présence de Bureau Veritas dans la péninsule ibérique, un hub clé pour l'expansion de ses activités Biens de Consommation, soutenant la croissance continue du nearshoring depuis l'Europe du Sud et l'Afrique. Elle permet également à Bureau Veritas de soutenir les marques et les détaillants européens qui cherchent à améliorer la fiabilité et la résilience de leurs chaînes d'approvisionnement.

