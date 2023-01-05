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Wendel : Document AMF CP. 2023DD878661

05/01/2023 | 18:38
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2023DD878661

05 janvier 2023

FR0000121204 - DD154820

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Laurent MIGNON, Président du Directoire

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : WENDEL

LEI : 969500M98ZMIZYJD5O34

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 03 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 89.3898 Euro

VOLUME : 4 645.0000

PRIX UNITAIRE : 89.2190 Euro

VOLUME : 1 335.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 89.3517 Euro

VOLUME : 5 980.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 05 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Wendel SE published this content on 05 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 January 2023 17:37:04 UTC.


© Publicnow 2023
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Résultat net 2022 339 M 360 M -
Dette nette 2022 4 350 M 4 614 M -
PER 2022 11,8x
Rendement 2022 3,45%
Capitalisation 3 897 M 4 133 M -
VE / CA 2022 1,00x
VE / CA 2023 0,73x
Nbr Employés 90 266
Flottant 56,5%
Graphique WENDEL
Durée : Période :
Wendel : Graphique analyse technique Wendel | Zonebourse
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Tendances analyse technique WENDEL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
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Nombre d'Analystes 7
Dernier Cours de Clôture 89,85 €
Objectif de cours Moyen 121,83 €
Ecart / Objectif Moyen 35,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
André François-Poncet Chairman-Executive Board
Jerôme Michiels CFO, Managing Director & Executive Vice President
Nicolas ver Hulst Chairman-Supervisory Board
Michel Tournier Head-IT Strategy & Digital Transformation
Caroline Bertin Delacour Secretary & Group Chief Compliance Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
WENDEL3.04%4 133
INVESTOR AB (PUBL)3.04%57 401
CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED2.35%23 488
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA3.06%11 621
HAL TRUST2.83%11 596
KOÇ HOLDING A.S.-0.66%11 249