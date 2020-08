Wendel : IHS Towers envisage une introduction en Bourse

18/08/2020 | 15:02

Wendel gagne près de 3% après l'annonce par la société d'investissement qu'IHS Holding Limited (IHS Towers) -groupe d'infrastructures télécoms dont elle détient 21,3% du capital- envisage une possible introduction en Bourse aux Etats-Unis.



IHS Towers a précisé que le calendrier, le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés et que toute offre commencerait après l'achèvement d'une revue de la SEC et sous réserve des conditions de marché.



