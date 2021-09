Wendel : IHS dépose un dossier en vue d'une IPO aux USA

Wendel a annoncé vendredi qu'IHS Holding, l'une de ses sociétés en portefeuille, avait déposé une demande en vue d'une introduction en Bourse aux Etats-Unis.



Dans un bref communiqué, la société d'investissement française explique qu'IHS a déposé publiquement un document d'enregistrement dit 'F-1' auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.



Sur son site Internet, Wendel indique détenir une participation de 21,4% au sein de cet opérateur indépendant de tours télécoms, qui gère ses installations pour son compte propre ainsi que pour le compte d'opérateurs de téléphonie mobile.



Avec environ 28.000 tours, IHS est 'très bien positionné', d'après Wendel, pour bénéficier de la forte croissance des besoins d'infrastructures en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique Latine.



Afin de soutenir la stratégie d'expansion du groupe, tout particulièrement sur le continent africain, Wendel a investi près de 830 millions de dollars au sein de la société entre 2013 et 2016 au travers de cinq augmentations de capital.



A la Bourse de Paris, le titre Wendel affichait des gains de 2,8% après cette annonce vendredi matin.



