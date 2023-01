Wendel : Investor Day 2022

Le 1er décembre dernier, Wendel a organisé sa 21e journée investisseurs, dédiée principalement aux sociétés non cotées du Groupe. Cet événement annuel a pour vocation de permettre à la communauté financière de mieux connaître les dirigeants des sociétés du Groupe, ainsi que leur potentiel de création de valeur sur le long terme.

André François-Poncet, qui remettait son mandat de Président du Directoire le même jour, est revenu sur les cinq années passées à la tête de la maison Wendel, et a mis l'accent sur la solidité de la société dans un environnement macroéconomique difficile : « Wendel dispose d'un bilan particulièrement solide. Nous sommes encore au début de notre trajectoire qui vise un portefeuille caractérisé par davantage de croissance. C'est une stratégie potentiellement prometteuse pour les investisseurs patients. ». Il a réaffirmé son soutien à Laurent Mignon, venu saluer les actionnaires à la veille de sa prise de fonction.

Les dirigeants de Constantia Flexibles, Stahl, ACAMS et CPI étaient présents pour évoquer l'actualité de leur société, leurs perspectives de croissance pour les prochains mois, et faire le point sur leurs engagements en matière d'ESG puisque la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux et de bonne Gouvernance s'inscrit pleinement dans la stratégie des sociétés du portefeuille.

Retour sur les faits marquants de cette édition.

Le « Wendel Lab » est renommé « Wendel Growth »

Jérôme Michiels, Vice-président exécutif, Directeur financier, et Directeur de Wendel Growth, explique ce choix : « Nous ne sommes plus un lab mais une division à part entière de Wendel avec de grandes ambitions et de belles perspectives. Le moment est venu de passer à un nom qui résonne mieux avec notre environnement, qui correspond davantage à ce que nous cherchons : la croissance (« growth ») propulsée par l'innovation, aspect clé de notre stratégie, et qui peut générer des synergies avec les sociétés de notre portefeuille et contribuer à une croissance accélérée dans tout Wendel. Nous continuons à construire notre portefeuille de fonds de façon rigoureuse et prudente, en sélectionnant les meilleurs gérants des catégories que nous ciblons ».

Avec Wendel Growth, Wendel investit via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance. Après avoir déjà engagé près de 170 millions (chiffre en date de l'Investor Day) d'euros sur les dernières années, Wendel Growth recherche des opportunités d'investissement et de co-investissement en direct au sein de start-ups, à l'image de celui réalisé en 2019 dans AlphaSense.

Jérôme Michiels, Directeur général adjoint, Directeur financier et Directeur de Wendel Growth

Un premier investissement direct en Europe pour Wendel Growth

Début 2023, Wendel a annoncé premier investissement direct en Europe au travers de Wendel Growth avec la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'une part minoritaire du capital de Tadaweb. Wendel investira 15 M€ en fonds propres afin d'accompagner la société dans sa croissance.

Tadaweb fournit des plateformes OSINT (Open Source INTelligence) qui permettent aux organisations de générer de l'intelligence décisionnelle en réduisant le temps d'investigation des analystes de plusieurs semaines à quelques minutes. Les plateformes Tadaweb leur permettent de considérablement augmenter leur impact dans l'environnement vaste et changeant d'Internet. L'entreprise, en croissance rapide, emploie plus de 120 personnes, a son siège au Luxembourg et des bureaux à Paris, Londres et Ottawa.

Wendel a investi dans Constantia Flexibles en 2015 au côté de la famille fondatrice. En 2017, le groupe s'est recentré sur l'emballage flexible avec la cession de sa division étiquette. Aujourd'hui, Constantia Flexibles est un leader mondial de l'emballage flexible pour les industries pharmaceutiques et des biens de consommation, numéro 2 en Europe et numéro 3 dans le monde.

Sur les douze derniers mois à septembre 2022, le chiffre d'affaires de Constantia Flexibles s'élève à 1 973 M€, en croissance organique de 23,7 % par rapport à la période 2021. Cette forte croissance s'explique à la fois par des gains de volumes et par l'augmentation des prix nécessaire pour couvrir les coûts à la hausse, et notamment celui des matières premières, a précisé Pim Varvaat, le Directeur général de Constantia Flexibles.

Cette croissance, ainsi qu'une optimisation continue de l'organisation et l'acquisition de Propak l'année dernière, ont conduit à une forte croissance de l'Ebitda : autour de 100 M€ au premier semestre 2021, elle atteint les 133 M€ cette année, soit une croissance de plus de 30 %. Par ailleurs, Pim Vervaat rappelle la performance sur la génération de trésorerie, avec une amélioration de la performance du fonds de roulement et une discipline renforcée en matière de dépenses d'investissement, desquelles résulte une baisse du taux d'endettement.

ESG

Pour ce qui est du développement durable, le packaging flexible qu'il soit fait de plastique, d'aluminium ou de papier, présente toute sorte d'avantages. Il est léger et il peut se plier facilement. Il propose surtout une excellente protection avec une faible empreinte environnementale. Pour ce qui est de sa recyclabilité, aujourd'hui, 85 % des produits fournis par Constantia Flexibles sont soit déjà recyclables, soit ont une alternative recyclable. La durabilité de l'entreprise qui vise pour 100 % de ses gammes de produits une offre recyclable à horizon 2025.

L'activité de Constantia a été résiliente au cours de la pandémie, elle est à la pointe de la durabilité et affiche une croissance et une rentabilité exceptionnelle pour la deuxième année consécutive, malgré le contexte d'inflation mondial.

Initié en 2006, Stahl est un investissement long terme pour Wendel, qui s'est avéré extrêmement fructueux jusqu'à présent. Au fil du temps, Wendel a aidé Stahl à devenir le leader mondial incontesté sur ses marchés, par le biais d'une consolidation du secteur de la chimie du cuir, d'une diversification dans les revêtements de spécialité et d'une croissance organique significative obtenue grâce à une focalisation sur l'innovation et le développement durable.

Arrivé en juillet 2021 au poste de Directeur général de Stahl, Maarten Heijbroek a redéfini les orientations stratégiques de Stahl, obtenant de solides résultats financiers pour la première année. L'activité des 9 premiers mois de l'année 2022 est supérieure aux attentes, avec une belle croissance du chiffre d'affaires dans les revêtements de spécialité et le cuir.

Stahl a enregistré un très bon 1er semestre, malgré la pression inflationniste et les volumes en baisse. Dans tous les segments, des augmentations de prix ont été mises en oeuvre avec succès pour atténuer le fort impact de la hausse des coûts de production. Le 2e semestre 2022 a été abordé avec une forte dynamique de marge pour compenser la baisse des volumes. « Après un 3e trimestre solide, nous sommes optimistes quant à la possibilité de terminer l'année au-delà de nos attentes », a expliqué Maarten Heijbroek.

Stahl aborde l'avenir sereinement, avec une position de leader sur tous ses marchés, bien diversifiée en termes géographiques, et une très forte croissance sur l'activité Performance Coatings [Revêtements de spécialité].

ESG

Maarten Heijbroek s'est également félicité de l'obtention du statut Platinum d'EcoVadis, ce qui signifie que Stahl est dans le premier percentile des 90 000 entreprises évaluées dans le monde entier (top 1 %) : « 2022 a été une grande année pour Stahl dans le domaine de l'action environnementale et du bien-être social ».

En matière d'ESG, Maarten Heijbroek a mis en avant les efforts menés par sa société en matière d'action environnementale, notamment pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris : Stahl est la première entreprise de son secteur à avoir enregistré un objectif de réduction des émissions de carbone pour le scope 3. L'ambition de Stahl est de réduire de 25 % l'empreinte carbone de sa chaîne d'approvisionnement, qui représente près de 80 % de son empreinte carbone totale, soit 750 000 tonnes. « Ce qui signifie que nous devons avoir moins de matières premières fossiles et les remplacer par du renouvelable ».

La mission d'ACAMS est de lutter contre la criminalité financière, alors que les acteurs malveillants utilisent des outils de plus en plus sophistiqués et que la réglementation pour combattre ces crimes devient de plus en plus stricte et coûteuse.

Wendel a investi 330 M$ en mars 2022 pour acquérir ACAMS, auprès d'Adtalem. Le processus de « carve out » visant à faire d'ACAMS une société indépendante suit son cours et devrait être achevé d'ici mars 2023.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, ACAMS a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 97 M$, augmentant son chiffre d'affaires, ses bénéfices et le nombre de ses membres malgré l'environnement macroéconomique compliqué.

Pour les dirigeants d'ACAMS, ce premier Investor Day a été l'occasion de présenter l'écosystème performant sur lequel l'association professionnelle s'appuie : conférences, colloques, formations, certificats, programmes à impacts sociaux, webinaires, logiciels, podcasts, etc. Mariah Gause, Directrice des Opérations, a également évoqué le recrutement de nouveaux talents venus étoffer les équipes pour accompagner le processus de « carve out » : « Au cours des 9 neuf derniers mois, nous avons pu proposer de nouveaux produits et services tout en construisant en parallèle une toute nouvelle marque ACAMS. Nous avons mis en place de nouvelles fonctions et de nouveaux processus, sélectionné et mis en oeuvre de nouveaux outils et de nouvelles technologies et recruté de nouveaux talents expérimentés, notamment un Directeur financier, un Directeur des systèmes d'information, un Directeur du marketing et un Secrétaire général ». Scott Liles, le Directeur général, a souligné le solide potentiel d'ACAMS sur le long terme, sa capacité à diversifier ses activités, et à étendre son empreinte géographique et pénétrer de nouveaux segments de marché.

Wendel a acquis CPI en décembre 2019, en investissant 569 M$ en fonds propres. CPI est le leader du marché en matière de certification et de formation visant à prévenir la violence sur le lieu de travail.

Sur les douze derniers mois, CPI a réalisé un chiffre d'affaires de 116,7 M$ avec, sur le 1er semestre 2022, une croissance des ventes de +19.8 % et une augmentation de l'Ebitda de 27,8 %. La société génère sur la durée un ratio de conversion de free cash-flow supérieur à 95 %*. Depuis 2008, CPI affiche un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires de l'ordre de 13 %, presque exclusivement organique.

Trois ans après son acquisition par Wendel et malgré la pandémie, le chiffre d'affaires de CPI augmente de plus de 30 %, et l'Ebitda d'environ de 50 %, tandis que l'endettement est passé d'un multiple de 7 au moment de l'acquisition, à environ 5 aujourd'hui.

Ces performances solides s'expliquent par une forte croissance sur les principaux marchés (santé, éducation, santé mentale et services à la personne), la création de nouveaux programmes spécialisés, mais aussi le tournant de la formation numérique et virtuelle, qui a le double avantage de générer une marge plus élevée et une empreinte carbone plus faible, franchi avec succès depuis la pandémie.

« CPI a investi massivement dans ses équipes et sa technologie pour étendre son offre et sa présence mondiale » explique Tony Jace, son Directeur général depuis 2009. Autre vecteur de croissance : l'expansion à l'international, et notamment en France et aux Émirats arabes unis.

Susan Driscoll, Présidente de CPI et Tony Jace, Directeur Général de CPI