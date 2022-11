Wendel : Laurent Mignon nommé Président du Directoire de Wendel

Le Conseil de surveillance de Wendel, réuni le 16 septembre 2022 sous la Présidence de Nicolas ver Hulst, a nommé Laurent Mignon en qualité de membre et Président du Directoire de Wendel avec prise de fonction le 2 décembre 2022. Il succèdera à André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, qui quittera ses fonctions le 1er décembre au soir. Le Directoire de Wendel sera alors composé de Laurent Mignon, son Président, et de David Darmon, Directeur général et membre du Directoire depuis 2019.

Nicolas ver Hulst, Président du Conseil de surveillance de Wendel, a déclaré :

« Au nom de tout le Conseil de surveillance, je suis particulièrement heureux que Laurent Mignon nous rejoigne comme Président du Directoire de Wendel. Laurent a occupé différentes fonctions de premier plan dans le secteur financier et va nous apporter la richesse de son expérience unique. Tout au long de sa carrière, il a conduit avec succès la transformation et le développement des entreprises qu'il a dirigées, avec une volonté permanente de création de valeur durable. Laurent Mignon partage des valeurs en parfaite résonance avec celles de Wendel et a toutes les qualités personnelles et professionnelles pour ouvrir une nouvelle page de notre longue histoire. Il pourra s'appuyer sur David Darmon et le talent des équipes de Wendel. Au nom de tout le Conseil de surveillance, je tiens à saluer le travail remarquable effectué par André en tant que Président du Directoire. André a parfaitement exécuté la mission que nous lui avions confiée début 2018, et ce malgré un contexte difficile avec la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Il laisse une maison Wendel en bon ordre de marche avec un portefeuille simplifié, une structure financière solide, et une performance ESG reconnue. Nous lui adressons nos plus vifs remerciements pour tout ce qu'il a accompli ainsi que pour sa contribution au bon déroulement de cette transition. »

Laurent Mignon a déclaré :

« Je suis très fier et heureux de rejoindre Wendel et l'ensemble de ses équipes et remercie Nicolas ver Hulst et tous les membres du Conseil de surveillance de l'honneur qu'ils me font en me confiant la présidence du Directoire. Ils peuvent compter sur mon engagement au service du développement de Wendel dans le respect de son histoire et de ses valeurs et dans l'intérêt de l'ensemble de ses actionnaires. »

Laurent Mignon est Président du Directoire du Groupe BPCE depuis juin 2018. Il est également Président du Conseil d'administration de Natixis et administrateur de CNP Assurances. Outre ses fonctions au sein du Groupe BPCE, il siège au Conseil d'administration d'Arkema et de l'AROP (Association pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris) et comme censeur d'Oddo BHF et de Fimalac.

Diplômé de HEC en 1986 et du Stanford Executive Program, il a exercé pendant plus de dix ans à la Banque lndosuez, dans les activités de marché puis de banque d'investissement et de financement. En 1996, il rejoint la Banque Schroders à Londres, puis les AGF (Assurances Générales de France) en 1997 comme Directeur financier.

Il est nommé membre du Comité exécutif en 1998, Directeur général adjoint en charge de la Banque AGF, d'AGF Asset Management et d'AGF Immobilier en 2002, puis Directeur général délégué en charge du pôle Vie et services financiers et de l'assurance-crédit en 2003, avant d'être nommé, en 2006, Directeur général et Président du Comité exécutif.

De mi-2007 à 2009, il était Associé gérant de Oddo & Cie. Laurent Mignon était Directeur général de Natixis de 2009 à 2018 et membre du Directoire de BPCE depuis 2013.