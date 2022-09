Wendel : Laurent Mignon, nouveau président du directoire de Wendel

Le conseil de surveillance de Wendel, réuni le 16 septembre 2022 sous la présidence de Nicolas ver Hulst, a nommé Laurent Mignon en qualité de membre et président du directoire de Wendel avec effet au plus tard le 1er janvier 2023. Il succèdera à André François-Poncet, président du directoire de Wendel, qui continuera d'assurer ses fonctions jusqu'à son arrivée effective de chez Wendel. Le directoire de Wendel sera alors composé de Laurent Mignon, son président, et de David Darmon, directeur général et membre du directoire depuis 2019.



Laurent Mignon est président du directoire du groupe BPCE depuis juin 2018. Il est également président du conseil d'administration de Natixis et administrateur de CNP Assurances. Outre ses fonctions au sein du Groupe BPCE, il siège au conseil d'administration d'Arkema et de l'AROP (Association pour le rayonnement de l'Opéra National de Paris) et comme censeur d'Oddo BHF et de Fimalac.



Diplômé de HEC en 1986 et du Stanford Executive Program, il a exercé pendant plus de dix ans à la banque lndosuez, dans les activités de marché puis de banque d'investissement et de financement. En 1996, il rejoint la Banque Schroders à Londres, puis les AGF (Assurances Générales de France) en 1997 comme directeur financier. Il est nommé membre du comité exécutif en 1998, directeur général adjoint en charge de la Banque AGF, d'AGF Asset Management et d'AGF Immobilier en 2002, puis directeur général délégué en charge du pôle Vie et services financiers et de l'assurance-crédit en 2003, avant d'être nommé, en 2006, directeur général et président du comité exécutif.



De mi-2007 à 2009, il était associé gérant de Oddo & Cie. Laurent Mignon était directeur général de Natixis de 2009 à 2018 et membre du directoire de BPCE depuis 2013.