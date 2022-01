Wendel : Le Groupe Malaysia Aviation va déployer le label SafeGuard développé par Bureau Veritas

Dans le cadre des efforts de MAG pour renforcer la préparation opérationnelle, ses filiales Malaysia Airlines, AeroDarat Services, Firefly et MASwings ont réalisé un audit de certification qui a été mené par Bureau Veritas. Le label arrive à point nommé, d'autant plus que le Groupe travaille avec les parties prenantes et partenaires respectifs pour faciliter une expérience fluide et sûre des voyageurs d'agrément et d'affaires en prévision de la réouverture progressive des frontières.

Cette initiative s'aligne également avec celle de la Travel Safe Alliance Malaysia (TSAM), qui a été certifiée par Bureau Veritas. L'alliance veille à ce que les procédures appropriées en matière de santé, de sécurité et d'hygiène soient conformes aux meilleures pratiques mondialement reconnues et aux recommandations relatives aux mesures préventives pour un voyage aérien plus sûr. En tant que représentant aérien de la TSAM et transporteur national, Malaysia Airlines a montré son engagement à offrir une expérience de voyage fluide, sûre et respectueuse des consignes d'hygiène grâce à sa campagne #FlyConfidently avec ses compagnies sœurs Firefly et MASwings.

Cela comprend des mesures prises à bord telles que les opérations aériennes par des pilotes et un équipage de cabine entièrement vaccinés, l'utilisation obligatoire de masques, des désinfections fréquentes des avions, conformément aux directives prescrites par le ministère de la Santé malaisien et l'Organisation mondiale de la santé, et l'utilisation de filtres HEPA dans les avions qui ont fait leurs preuves, filtrant 99,97 % des virus à bord.

Avec le label SafeGuard développé par Bureau Veritas, les voyageurs du monde entier peuvent être rassurés sur le fait que l'industrie touristique malaisienne a fait de l'hygiène et de la sécurité la priorité absolue de ses opérations touristiques.

