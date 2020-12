Wendel : Nathalie Pousin, Directrice financière France, Afrique et Services aux Gouvernements remporte les WeQual Awards 2020 dans la catégorie « Finance » - 555.13 Ko - PDF

Je suis honorée de recevoir ce prix WeQual. Tout d'abord, je tiens à remercier l'organisation et les membres du jury. Je souhaite également saisir cette occasion pour partager ce prix avec mon équipe, dont l'engagement a été déterminant dans mon parcours. Chez Bureau Veritas, nous sommes passionnés par notre travail et notre mission: nous nous engageons à laisser notre empreinte en bâtissant un monde de confiance et en garantissant un meilleur environnement de travail et de meilleures pratiques commerciales. Personnellement, j'encourage les femmes à poursuivre sans relâche leur ambition et à créer des opportunités pour les autres, tout au long de leur parcours. »

Nous sommes très fiers que le potentiel de Nathalie ait été reconnu par les WeQual Awards pour la zone EMEA. Attirer et développer les talents féminins est source d'inspiration pour la prochaine génération et représente une étape vitale dans la construction d'une société durable. Je suis extrêmement attaché à une culture favorisant la diversité et l'inclusion, où chacun peut contribuer à améliorer encore le développement de l'entreprise grâce à des idées et des solutions constructives. Être ouvert d'esprit et inclusif est l'une des valeurs de Bureau Veritas. »

Les trophées WeQual ont pour vocation d'identifier et de reconnaitre les femmes cadres à l'international un niveau en dessous des C-suite, et de promouvoir la diversité et l'égalité des sexes au sein des comités exécutifs des plus grandes entreprises de la zone EMEA.

Bureau Veritas, un leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification, est fier d'annoncer que Nathalie Pousin, Directrice financière, France, Afrique et Services aux Gouvernements chez Bureau Veritas, a été récompensée par le prix WeQual de la diversité, pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) dans la catégorie « Finance ».

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com. Suivez-nous aussi sur Twitter(@bureauveritas) et LinkedIn.

Nos informations sont certifiées par la technologie blockchain.

Vérifiez l'authenticité de ce communiqué de presse sur www.wiztrust.com.

CONTACTS ANALYSTES / INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Laurent Brunelle Caroline Ponsi Khider +33 (0)1 55 24 76 09 +33 (0)7 52 60 89 78 laurent.brunelle@bureauveritas.com caroline.ponsi-khider@bureauveritas.com Florent Chaix DGM Conseil +33 (0)1 55 24 77 80 +33 (0)1 40 70 11 89 florent.chaix@bureauveritas.com thomasdeclimens@dgm-conseil.fr quentin.hua@dgm-conseil.fr

