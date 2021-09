Wendel : Rapport financier semestriel 2021

Rapport financier semestriel

Bureau Veritas : Excellente performance opérationnelle et financière au premier semestre 2021 ; Perspectives 2021 revues à la hausse

Le chiffre d'affaires du premier semestre s'él ève à 2 418,4 millions d'euros, en hausse de +14,3 % sur une base organique, dont +22,5 % au deuxième trimestre, bénéficiant d'une amélioration des marchés finals dans la plupart des activités et du retour à un environnement opérationnel plus normal par rapport au premier semestre 2020.

Plus de la moitié du portefeuille (comprenant la Certification, les Biens de consommation et le Bâtiment & Infrastructures) s'est fortement redressée, en hausse organique moyenne de 23,2 %. La Certification a été l'activité la plus performante, en hausse de 38,6 % au premier semestre (dont une croissance de 58,5 % au deuxième trimestre), bénéficiant à la fois du rattrapage des audits et d'une forte dynamique des services liés à la RSE. L'activité Biens de consommation a fortement renoué avec la croissance (+23,4 % au premier semestre avec une croissance de 27,3 % au deuxième trimestre) grâce à l'Asie, à la reprise des lancements de nouveaux produits et à une base de comparaison favorable. L'activité Bâtiment & Infrastructures a enregistré une performance supérieure à la moyenne du Groupe avec une augmentation de 19,5 % au premier semestre, bénéficiant d'une forte dynamique sur ses trois plateformes (Amériques, Asie et Europe). Un cinquième du portefeuille (Industrie) a enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 9,5 % au premier semestre (comprenant un rebond de 20,8 % au deuxième trimestre). Cette performance s'explique d'une part par la forte activité commerciale, du segment Power & Utilities en particulier, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, et d'autre part du fait de la stabilisation des tendances sur les marchés Pétrole & Gaz. Moins d'un tiers du portefeuille (Agroalimentaire & Matières Premières et Marine & Offshore) a enregistré une croissance organique moyenne de 4,4 %.

L'effet périmètre ressort légèrement négatif à - 0,1 %, reflétant l'impact des cessions de l'année précédente et compensé par les quatre acquisitions réalisées au cours du premier semestre 2021. Les variations des taux de change ont eu un impact négatif de 4,3 % (dont - 3,6 % au T2), principalement du fait de la dépréciation de certaines devises de pays émergents, ainsi que du dollar américain et des devises corrélées face à l'euro.

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a augmenté de 75,3 %, atteignant 378,2 millions d'euros. La marge opérationnelle ajustée au premier semestre 2021 s'élève à 15,6 %, en hausse de 583 points de base, comprenant un effet de change négatif de 23 points de base et un effet périmètre positif de 5 points de base. Sur une base organique, la marge opérationnelle ajustée a augmenté de 601 points de base pour s'établir à 15,8 %.

Toutes les activités ont connu des marges organiques supérieures grâce à l'effet de levier opérationnel dans un contexte de reprise du chiffre d'affaires. Ces performances ont été soutenues par d'importantes mesures de maîtrise des coûts prises au cours de l'exercice précédent et par un mix d'activités favorable. Les activités enregistrant la meilleure amélioration de marge sont : Biens de consommation, Certification et Bâtiment & Infrastructures. Ce sont les activités qui ont le plus rebondi après les mesures de confinement prises l'an dernier. Ensemble, elles représentent la majeure partie de l'amélioration organique de la marge du Groupe au cours du premier semestre 2021.

Bureau Veritas a continué d'observer une demande croissante en matière de qualité, de sécurité, de traçabilité et de protection de l'environnement, ce qui constitue une situation idéale po ur franchir une nouvelle étape dans son développement. Grâce à la Ligne Verte BV de services et de solutions dédiés au développement durable, Bureau Veritas est parfaitement positionné pour aider ses clients de multiples secteurs à mettre en œuvre, mesurer et contrôler leurs engagements ESG d'une manière plus crédible, transparente et documentée que dans le cadre d'une auto-déclaration. Bureau Veritas dispose également de l'expertise pour les accompagner dans leur transition énergétique, encouragée notamment par les programmes d'investissements gouvernementaux de grande ampleur dans le