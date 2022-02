Wendel : Sébastien Metzger nommé Directeur Juridique M&A et Finance

Wendel a annoncé la nomination de Sébastien Metzger en tant que Directeur Juridique M&A et Finance. Il rejoindra à ce titre le Comité de coordination de la société d'investissement. Avocat de formation, Sébastien Metzger, 41 ans, a débuté sa carrière chez Wendel en 2008 en tant que juriste en fusions-acquisitions et a été promu Directeur juridique adjoint en janvier 2018.



Durant ces années, il a participé à la majorité des transactions réalisées par Wendel, qu'il s'agisse de transactions dans le non coté, d'opérations de marché ou d'opérations de dettes (émissions obligataires) au cours desquelles il a acquis une solide expérience sur les marchés du M&A français et américain. Il est également intervenu régulièrement sur des opérations de développement du portefeuille.