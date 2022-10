Wendel : Tarkett – Résultats T3 2022

Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement déployés pour compenser les variations des devises et donc exclus de l'indicateur « croissance organique » (cf. Annexe 1). En 2021 et 2022, des hausses de prix significatives ont été mises en œuvre pour compenser les effets de l'inflation des prix d'achat, et, par conséquent, le Groupe mesure également la variation des ventes à périmètre et taux de change constants incluant les ajustements de prix dans les pays de la CEI.

Chiffre d'affaires en forte hausse de +24,2% par rapport au T3 2021, dont +11,9% de hausses de prix de vente, +12,2% liés aux effets de change et un volume stable, la croissance dans le Sport compensant le retrait en EMEA et CEI

1. Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022

Le chiffre d'affaires net du groupe s'est élevé à 1 005 millions d'euros, en hausse de +24,2% par rapport au troisième trimestre 2021. La croissance organique s'établit à +12,0% en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI déployées en début d'année(1). L'effet total des hausses de prix de vente mises en œuvre dans l'ensemble des segments est en moyenne de +11,9% par rapport au troisième trimestre 2021.

Le segment EMEA a réalisé un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros, en hausse de +1,4% par rapport au troisième trimestre 2021, incluant un effet change défavorable de -1,3% soit une croissance organique de +2,7%. Dans un contexte économique incertain, le Groupe a observé une contraction de la demande, amplifiée par la réduction des stocks dans l'ensemble de la chaîne de valeur. L'activité Résidentielle est significativement inférieure à 2021, qui avait été marquée par une nette reprise. L'activité Commerciale a également marqué le pas dans la plupart des catégories à l'exception des dalles LVT. Les hausses de prix de ventes ont néanmoins permis de compenser l'inflation des matières premières, du transport et de l'énergie.

Le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d'affaires de 251 millions d'euros, en hausse de +29,5% par rapport au troisième trimestre 2021, reflétant une solide croissance à taux de change et périmètre constants de +11,5% et un effet de change positif lié à l'appréciation du dollar contre l'euro (+18,0%). Les volumes et les prix de vente ont contribué à la croissance organique qui est bien orientée dans les segments Commerciaux des bureaux, de la Santé et de l'Education utilisant la moquette, les accessoires et les revêtements de sol vinyle ou caoutchouc. Le volume d'activité en Résidentiel est en baisse dans un marché en net ralentissement.

Le chiffre d'affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s'est élevé à 191 millions d'euros en hausse de +16,5% par rapport au troisième trimestre 2021 grâce à effet de change positif lié principalement à l'appréciation du rouble (+18,0%). L'activité est en léger retrait organique (-1,5% incluant les hausses de prix de vente dans les pays de la CEI). En Russie, le marché est pénalisé par le contexte géopolitique et l'activité de Tarkett est en retrait d'environ - 25% en volume par rapport à l'année précédente. Les ventes sont supérieures à l'année précédente du fait des hausses de prix de vente et de l'appréciation du rouble. A fin septembre, les ventes en Russie représentent environ 9% des ventes totales du Groupe sur la période. Les zones APAC et Amérique Latine ont réalisé un excellent trimestre marqué par une croissance soutenue des volumes et une poursuite des hausses de prix de vente.

Comme attendu, l'activité du segment Sport est en très forte croissance pour le troisième trimestre consécutif. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 343 millions d'euros, en hausse de +46,4% dont +30,5% de croissance organique par rapport au troisième trimestre 2021. Le marché est extrêmement dynamique en Amérique du Nord tant pour les terrains de sport en gazon artificiel que pour les pistes d'athlétisme, deux segments où Tarkett bénéficie d'une position de leader.

2. Perspectives fin 2022 et objectifs court terme

Le contexte macroéconomique fait peser des incertitudes importantes sur l'activité à la fin de cette année et au début de l'année 2023.

En Europe, les tensions géopolitiques, l'inflation et l'incertitude autour de l'approvisionnement du gaz et de l'électricité vont continuer de peser sur le niveau de la demande dans un contexte de ralentissement économique. Le groupe anticipe un volume d'activité au quatrième trimestre inférieur à celui de l'année précédente.

En Amérique du Nord, la hausse significative des taux d'intérêts a d'abord conduit à un ralentissement du marché résidentiel, auquel le Groupe n'est que modérément exposé. L'activité commerciale est jusqu'à présent mieux orientée mais pourrait marquer le pas dans un contexte de croissance économique atone.

La guerre en Ukraine va continuer de pénaliser le niveau d'activité dans la zone CEI, sans toutefois qu'il soit possible à ce stade d'évaluer si le marché va se stabiliser au niveau actuel (environ -25% par rapport à 2021).

Le marché des terrains de Sport en Amérique du Nord devrait continuer à croître. Le carnet de commande du Groupe se maintient à un niveau élevé et permet d'anticiper un bon début d'année 2023.

