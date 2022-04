Wendel a accusé une baisse de son ANR au 31 mars 2022

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a confirmé jeudi vouloir poursuivre ses investissements en fonds propres cette année, alors que son actif net réévalué (ANR) par action a diminué au 31 mars 2022, consécutivement à la chute des marchés financiers observée depuis le début de l'année.

Mesure clé de la performance des sociétés d'investissement, l'ANR s'établissait à fin mars à 7,42 milliards d'euros, soit 165,80 euros par action, en diminution de 11,9% par rapport à fin décembre 2021 et de 1% par rapport à fin mars 2021. "La décote sur l'ANR au 31 mars 2022 ressort à 46,4%", a indiqué Wendel dans un communiqué.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires consolidé du groupe a progressé de 14,9% en données publiées et de 9,9% en données organiques, à 2,01 milliards d'euros.

"Notre structure financière robuste avec un levier financier relativement modéré [...], conjugué à notre vision de long terme, devraient nous permettre de poursuivre la mise en oeuvre de notre feuille de route en tirant parti des opportunités d'acquisitions qui découleront probablement de l'environnement volatil actuel", a indiqué André François-Poncet, le président du directoire de Wendel, cité dans un communiqué.

Wendel a précisé disposer de 1,7 milliard d'euros de liquidités totales au 31 mars 2022, dont 960 millions d'euros de trésorerie disponible, et a souligné avoir amélioré le profil de sa dette, le ratio de LTV ("loan to value") atteignant 5,8% de la valeur des actifs.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE WENDEL :

http://www.wendelgroup.com/fr/resultats

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2022 01:56 ET (05:56 GMT)