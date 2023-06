Wendel : allonge la maturité de sa dette obligataire

Wendel lance aujourd’hui une émission obligataire à 7 ans pour un montant de 300 millions d’euros. Simultanément et sous condition de la bonne fin de l’émission obligataire, la société d'investissement annonce le lancement aujourd’hui d’une offre de rachat, portant sur la souche obligataire portant intérêt au taux de 1,375 % et venant à échéance en avril 2026, dont le montant nominal en circulation est de 300 millions d’euros.



L'obligation 2026 est admise, et la nouvelle obligation 2030 sera admise, aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris.



Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité de sa dette.