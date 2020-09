Wendel : augmentation de capital réservée aux salariés

18/09/2020 | 07:32

Wendel indique que son directoire a décidé la mise en oeuvre d'une augmentation de capital, par émission d'actions réservée aux adhérents au Plan d'Epargne Groupe et au Plan d'Epargne Groupe International Wendel.



Pour cette opération, chaque action nouvelle d'une valeur nominale de quatre euros est assortie d'une prime d'émission de 56,20 euros, et le montant maximum, prime d'émission incluse, est de 2.257.500 euros.



La période de souscription aux parts du 'FCPE Wendel' par les bénéficiaires est ouverte du 18 au 28 septembre inclus. La libération totale du montant de la souscription interviendra le 15 octobre et la réalisation de l'augmentation de capital, le 16 octobre.



