Wendel : démission prochaine d'André Francois-Poncet

André Francois-Poncet a fait part de son intention de remettre prochainement son mandat de Président du Directoire à la disposition du Conseil de surveillance afin de se consacrer à des projets personnels.



Il continuera d'assurer ses fonctions jusqu'à l'issue du processus de nomination et l'arrivée du prochain Président du Directoire, sur lequel il travaille avec le Comité de gouvernance et du développement durable de Wendel.



Le nom du nouveau Président du Directoire sera annoncé au cours du second semestre. Il/elle fera équipe avec David Darmon, Membre du Directoire et Directeur général.



Nicolas ver Hulst, Président du Conseil de surveillance de Wendel, a déclaré : ' Le Conseil de surveillance de Wendel prend acte de la démission prochaine d'André Francois-Poncet. Au nom du Conseil, je lui adresse nos plus vifs remerciements pour le travail remarquable qu'il a accompli à la tête de Wendel pendant presque 5 ans '.



