Wendel : deux nominations dans la direction

Wendel annonce que son directoire a décidé de confier à Jérôme Michiels la responsabilité de la structuration de son activité de gestion d'actifs pour compte de tiers, en plus de ses responsabilités actuelles de directeur général adjoint (DGA).



En tant que DGA, il a en charge la recherche de nouvelles opportunités d'investissement, le suivi de certaines participations en direct et la direction de Wendel Growth. Il poursuivra aussi la supervision de l'équipe de communication financière de Wendel.



À la suite de cette évolution, Benoît Drillaud, jusqu'à ce jour directeur financier adjoint, est promu directeur financier de Wendel. Rattaché au directoire, il a la charge de diriger l'activité du département finance et comptabilité du groupe d'investissement.



