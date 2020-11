Wendel : l'actif net réévalué se stabilise au troisième trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé mardi une légère remontée de son actif net réévalué par action au cours de l'été grâce à l'appréciation de ses actifs non cotés et à une petite hausse de l'action Bureau Veritas entre juillet et septembre.

Mesure clé de la performance des sociétés d'investissement, l'actif net réévalué (ANR) s'établissait à 145,3 euros par action fin septembre, en hausse de 4,9% par rapport à juin mais en baisse de 12,6% depuis le début de l'année.

Au cours du trimestre clos fin septembre, le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit en baisse de 6,8% sur un an, à 1,89 milliard d'euros (-3,4% en données organiques), a indiqué Wendel. Sur les neuf premiers mois de l'année, le repli organique de l'activité ressort à 7,4%.

"Au troisième trimestre 2020, nos sociétés en portefeuille ont observé une reprise progressive de leur activité, en dépit de la persistance des effets de la pandémie dans la plupart des principaux pays", a commenté le président du directoire André François-Poncet, cité dans un communiqué.

"Les nouvelles mesures de confinement en Europe auront un impact sur les activités, mais probablement moins qu'au deuxième tirmestre 2020", a ajouté le groupe.

Le groupe a précisé disposer de liquidités élevées de 1,9 milliard d'euros, ainsi que d'un endettement faible, son ratio de LTV atteignant 6,4% de la valeur des actifs.

