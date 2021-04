Wendel : Bureau Veritas acquiert Bradley Construction Management aux États-Unis - 381.5 Ko - PDF

COMMUNIQUE DE PRESSE

N e uil l y- su r- Se ine, France - 22 avril 2021

Bureau Veritas acquiert Bradley Construction Management aux États-Unis et accélère son développement sur le marché des énergies renouvelables

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification (TIC), annonce l'acquisition de Bradley Construction Management,une société américaine de premier plan dans les services de gestion de la construction pour le secteur des énergies renouvelables.

Bradley Construction Management propose des services de représentation de propriétaire et d'assistance

la construction et à la gestion de site dans le cadre de projets éoliens, solaires et de stockage d'énergie. Depuis sa création, Bradley Construction Management a accompagné avec succès le développement de projets liés aux énergies renouvelables, représentant plus de 10 000 MW, à travers les États-Unis. Créée en 2013 et basée à Dallas, au Texas, la société emploie 50 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros en 2020.

Alors que la demande en énergie verte continue de croître dans le monde entier, Bureau Veritas s'engage à être un leader de référence dans le secteur des essais, de l'inspection et de la certification, à l'avant-garde de la transition énergétique », a commenté Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas. « Les États-Unis constituent le deuxième marché mondial de l'électricité et de l'énergie éolienne. Bradley Construction Management nous permet donc de positionner davantage le Groupe comme un fournisseur de premier plan de services essentiels et indépendants, auprès du secteur des énergies renouvelables. »

Mark Bradley, Président de Bradley Construction Management, a déclaré : « Ce jour marque un nouveau chapitre enthousiasmant pour Bradley Construction Management et reflète les efforts collectifs de toute notre équipe. La présence mondiale de Bureau Veritas et son leadership sur le marché des TIC nous aideront à proposer une gamme plus large de services à nos clients dans le domaine des énergies renouvelables, et à accélérer notre diversification dans de nouveaux services et segments de marché, notamment celui, prometteur, de l'éolien offshore. C'est une véritable opportunité pour Bradley Construction Management, tout comme pour nos employés et nos clients. »

L'acquisition de Bradley Construction Management contribue à la fois à la diversification et à la croissance de Bureau Veritas dans le secteur des énergies renouvelables et aux Etats-Unis. Elle renforce également sa position de leader sur le marché des services à haute valeur ajoutée destinés à ses clients du secteur plus large de l'électricité et des utilités dans le monde entier.

Les services de Bradley Construction Management viendront compléter la Ligne Verte BV, une large gamme de services et de solutions pour le développement durable, permettant aux clients de répondre à des défis croissants et au changement climatique.