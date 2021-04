Wendel : Cromology dévoile sa raison d'être et sa feuille de route RSE

« Protéger et colorer durablement les espaces de vie pour améliorer la vie de chacun ».

Notre raison d'être mobilise chaque jour les collaborateurs de Cromology pour créer, produire et distribuer des peintures décoratives au meilleur rapport valeur-prix.

La peinture décorative apporte couleurs et effets matières à notre environnement direct. Et elle le protège de l'usure du temps et du climat. Elle insuffle sérénité et chaleur dans nos intérieurs. Appliquée en façade, elle valorise le patrimoine architectural et culturel des villes et villages de nos régions.

Ainsi, nous contribuons à préserver durablement l'habitat, les biens individuels et collectifs et à améliorer la qualité de vie et du bien-être de nos clients.

Ces convictions nous rendent fiers de porter les couleurs et les valeurs de nos marques. Elles nous engagent, aussi, à être une entreprise toujours plus responsable et innovante.

C'est pourquoi, Cromology a décidé d'intégrer la Responsabilité Sociétale d'Entreprise au cœur de sa stratégie, au même titre que la croissance rentable et l'excellence opérationnelle.

Dans une démarche d'amélioration continue, Cromology intègre désormais ses objectifs « RSE » dans la conduite de ses affaires et le lancement de nouveaux projets.

Pour progresser, Cromology s'est fixé des objectifs à horizon 2023 autour de 5 enjeux RSE prioritaires :

• Ressources Humaines - Permettre à chacun de se dépasser et de s'épanouir, professionnellement & personnellement

• Éthique des affaires - Favoriser le plus haut niveau d'intégrité et de conformité dans l'organisation

• Santé et Sécurité - Créer les conditions de protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs, des clients et des sous-traitants en situation de travail

• Environnement - Minimiser l'impact des activités de Cromology sur l'environnement

• Peintures et Couleurs - Innover pour offrir des peintures et des couleurs plus respectueuses des utilisateurs et de l'environnement.

La démarche RSE de Cromology s'inscrit dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) établis par les Nations Unis. Cromology a identifié les cinq ODD les plus pertinents pour ses activités.

• Bonne santé et bien-être (ODD 3)

• Égalité entre les sexes (ODD 5)

• Assurer un travail décent pour tous et promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable (ODD 8)

• Établir des modes de consommation et de production durables (ODD 12)

• Prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions (ODD 13)

C'est sur ces bases que nous nous engageons, en quête d'une performance responsable et durable pour maximiser la valeur générée par Cromology pour ses parties prenantes, clients, salariés, actionnaires, fournisseurs, société civile et organisations professionnelles.