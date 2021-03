COMMUNIQUÉ DU 31.03.2021

Wendel annonce l’intégration d’objectifs ESG dans les conditions financières de son crédit syndiqué non tiré

de 750 millions d’euros

Wendel annonce la signature d’un avenant à son crédit syndiqué non tiré d’un montant de 750 millions d’euros et de maturité octobre 2024, afin d’y intégrer des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Des éléments mesurables de la performance extra-financière de Wendel et de ses sociétés en portefeuille seront désormais pris en compte dans le calcul du coût de financement de ce crédit syndiqué. Ils sont alignés avec certains objectifs ESG quantitatifs que le Groupe a fixé dans sa feuille de route ESG 2023.

Les trois critères extra-financiers sélectionnés pour être intégrés au calcul du coût du financement du crédit syndiqué sont les suivants :

la réalisation systématique de due diligences ESG pour les nouveaux investissements réalisés directement par Wendel et la mise en place par les sociétés contrôlées de son portefeuille d’une feuille de route ESG ;

l’évaluation et la mise en place de plans d’actions sur le risque climat et l’empreinte carbone au niveau des sociétés contrôlées du portefeuille ;

l’atteinte à fin 2023 d’un pourcentage minimum total de 30 % de femmes parmi les administrateurs nommés par Wendel au sein des sociétés du portefeuille et de certaines holdings du Groupe.

Ces critères seront évalués annuellement par un organisme tiers indépendant et donneront lieu à des ajustements de marge du crédit syndiqué.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie ESG de Wendel communiquée au premier trimestre 2020, en particulier une ambitieuse feuille de route à horizon 2023 pour Wendel et ses sociétés reposant sur un double objectif : positionner Wendel comme un leader en matière de développement durable parmi ses pairs, et impulser une démarche d’excellence et d’exemplarité pour ses sociétés en portefeuille. Wendel est la seule société française dans le secteur des sociétés financières diversifiées (Diversified Financials) à être présente dans les indices de référence que sont le DJSI World et Europe aux côtés des entreprises les plus performantes en matière de développement durable au niveau mondial.

Jérôme Michiels, Directeur Général adjoint et Directeur Financier : « L’intégration des critères ESG à notre ligne de crédit témoigne de notre volonté d’alignement des performances financières et extra-financières, pilier d’une création de valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes. Avec l’aide de nos huit partenaires bancaires, nous avons souhaité marquer l’intégration de la performance extra-financière de Wendel et des sociétés du Groupe au travers de critères représentatifs et mesurables. »







Agenda

28.04.2021

Trading update T1 2021 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2021 (avant Bourse)

29.06.2021

Assemblée générale

29.07.2021

Résultats semestriels 2021 – Publication de l’ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels

(avant Bourse)

28.10.2021

Trading update T3 2021 et ANR – Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant Bourse)

02.12.2021

2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



