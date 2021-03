Wendel : ouvre une nouvelle phase d'investissement après la pause de 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé jeudi qu'elle souhaitait renforcer son portefeuille de participations d'ici à 2024, notamment en Europe, après avoir enregistré un rebond de son actif net réévalué au second semestre 2020.

"D'ici à fin 2024, Wendel vise la constitution d'un portefeuille de sept à dix sociétés avec de nouveaux investissements en fonds propres d'un montant unitaire compris entre 150 et 500 millions d'euros et des investissements opportunistes en capital-développement", a indiqué la société dans un communiqué.

Ces investissements se focaliseront sur l'Europe de l'Ouest, en particulier la France, et sur l'Amérique du Nord, et visent aussi bien des sociétés cotées et non cotées. Le groupe cible en particulier les secteurs des services technologiques et les logiciels, les services aux entreprises, la santé et les technologies industrielles. "Nous restons opportunistes et pourrons saisir des opportunités en dehors de ces secteurs", a souligné David Darmon, membre du directoire de Wendel. Il a précisé que le groupe resterait à l'écart des actifs "très cycliques ou à forte intensité capitalistique". Wendel compte recruter une équipe de cinq à six personnes en Europe afin d'identifier ces opportunités.

Le groupe a fait ces annonces alors qu'il n'a réalisé aucune prise de participation directe en 2020, et a cédé ses participations dans la société américaine de sécurité Allied Universal et le groupe sud-africain de services aux entreprises Tsebo.

Mesure clé de la performance des sociétés d'investissement, l'actif net réévalué (ANR) s'est établi à 159,1 euros au 31 décembre, en baisse de 4,3% sur un an. L'ANR avait chuté à 118,2 euros à la fin mars, mais il a ensuite bénéficié du rebond des marchés financiers.

Le résultat net des activités s'est établi à 316,4 millions d'euros en 2020, en baisse de 29,6% sur un an. "Cette diminution s'explique principalement par la baisse des résultats de Bureau Veritas et de Stahl et par l'impact comptable de la cession d'Allied Universal en 20191, que les solides résultats d'IHS, de Cromology et de Constantia Flexibles n'ont pas permis de compenser entièrement", a indiqué Wendel dans un communiqué.

Compte tenu des pertes non récurrentes et des dépréciations d'actifs au niveau des sociétés du portefeuille, la perte nette, part du groupe, s'est établie à 264,1 millions d'euros en 2020, contre un bénéfice de 399,7 millions d'euros en 2019.

Le chiffre d'affaires consolidé a quant à lui reculé de 8%, à 7,46 milliards d'euros, en dépit d'un rebond des résultats des sociétés du portefeuille au quatrième trimestre.

"Comme reflété dans notre actif net réévalué, qui termine l'année presque stable sur les 12 derniers mois, nos sociétés et leurs équipes de direction ont préservé la valeur intrinsèque de Wendel. Nous n'avons procédé à aucune injection de capital au sein de notre portefeuille. Nos sociétés et Wendel ont encore renforcé leurs bilans. Wendel a été l'une des quelques sociétés du SBF 120 à verser un dividende au cours de l'année 2020", a souligné André François-Poncet, le président du directoire de Wendel.

Wendel proposera à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 2,90 euros par action, en hausse de 3,6% par rapport à 2019, représentant un rendement de 3%.

