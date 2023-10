Wendel : négocie la prise de contrôle d'IK Partners

Wendel a annoncé l’entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation de contrôle dans IK Partners, auprès de ses partners. Ces derniers réinvestiraient également, dans le cadre de la transaction envisagée, une partie du produit de cession dans les futurs fonds d’IK. IK Partners est une société de gestion européenne spécialisée dans le non coté qui se concentre sur le segment mid-market en Europe. En Bourse, l'action Wendel gagne 1,35% à 74,85 euros. En mars dernier, le groupe avait annoncé sa volonté de développer un métier de gestionnaire d'actifs pour compte de tiers.



IK Partners gère 11,8 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a investi dans plus de 180 entreprises depuis sa création. D'ici 2024, les activités d'IK Partners devraient générer environ 150 millions d'euros de frais de gestion et environ 60 millions d'euros de Fee Related Earnings (FRE), qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs.



L'acquisition d'une participation de contrôle d'IK devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.



La transaction proposée est présentée comme " un partenariat stratégique dans lequel les équipes d'IK Partners - qui restent engagées sur le long terme - continueront d'opérer de manière autonome sur les mêmes marchés, selon les mêmes stratégies, et sous la même marque ".



Wendel s'est engagé à investir en capital pour soutenir les fonds actuels et futurs d'IK, ainsi que le développement de nouvelles stratégies. La transaction envisagée devrait conduire à terme à l'acquisition de l'intégralité d'IK.



Les présentes négociations relatives à l'acquisition d'IK Partners s'intègreraient dans l'objectif d'investissement de 2 milliards d'euros sur 24 mois annoncé par Wendel le 16 mars 2023. Cette acquisition " constituera le socle du pôle de gestion d'actifs privés que nous construisons ", a déclaré Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel.



Une transaction en 2 étapes



Dans le cadre de la transaction initiale, dont la finalisation devrait intervenir au premier semestre 2024, Wendel investirait 383 millions d'euros, soit environ 12,5 fois le FRE avant impôt 2024 estimé, pour acquérir 51% du capital d'IK Partners et le droit à 20 % du carried interest généré sur tous les fonds futurs levés par IK Partners.



Les 383 millions d'euros seraient payés par Wendel en deux temps : 255 millions d'euros au moment du closing et 128 millions d'euros 3 ans après le closing sous certaines conditions.



" Le prix payé semble assez attractif pour Wendel. Cependant, nous ne sommes pas encore convaincus par la nouvelle orientation stratégique et attendons plus d'informations sur la stratégie à venir " commente Degroof Petercam. L'analyste ajoute qu'il s'agit de " la première entrée de Wendel dans le secteur de la gestion d'actifs alternatifs, un secteur dans lequel ses pairs éprouvent actuellement des difficultés ".



Le solde du capital d'IK Partners, soit 49%, serait acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleraient entre 2029 et 2032. Ces acquisitions de parts d'IK Partners par Wendel seront payables en numéraire ou en actions Wendel, à la discrétion de Wendel. Le montant des transactions complémentaires dépendra de la croissance du FRE sur la période.



Par ailleurs, Wendel participerait aux futures levées de fonds dans la limite d'un maximum de 10 % maximum.



En parallèle à cette opération, la société d'investissement a annoncé son intention de lancer un programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros. Les actions rachetées dans ce cadre seront destinées d'une part, à couvrir les plans d'intéressement à long terme déployés au sein de Wendel et, d'autre part, à financer d'éventuelles acquisitions stratégiques payées en titres Wendel.