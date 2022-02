Wendel : nomination d'un directeur juridique M&A et finance

Wendel annonce la nomination de Sébastien Metzger en tant que directeur juridique M&A et finance, et à ce titre membre du comité de coordination du groupe. Il a débuté sa carrière chez Wendel en 2008 et a été promu directeur juridique adjoint en janvier 2018.



Durant ces années, Sébastien Metzger a participé à la majorité des transactions réalisées par Wendel, qu'il s'agisse de transactions dans le non coté, d'opérations de marché ou d'opérations de dettes (émissions obligataires).



