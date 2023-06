Wendel : opérations pour étendre la maturité de la dette

Wendel annonce lancer une émission obligataire à sept ans pour un montant de 300 millions d'euros et, sous condition de la bonne fin de cette émission, une offre de rachat portant sur la souche obligataire venant à échéance en avril 2026.



L'obligation 2026 (portant intérêt au taux de 1,375% et dont le montant nominal en circulation est de 300 millions d'euros) est admise, et la nouvelle obligation 2030 sera admise, aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris.



Ces deux opérations permettront à Wendel d'étendre la maturité de sa dette. Les résultats de l'émission obligataire seront annoncés en fin de journée, et ceux de l'offre de rachat seront annoncés le 19 juin prochain.



