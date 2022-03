Wendel publie un ANR en hausse en 2021 mais surveille la hausse des coûts

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a publié vendredi un actif net réévalué (ANR) en hausse au 31 décembre 2021 et a indiqué vouloir poursuivre ses investissements en fonds propres cette année en dépit d'un contexte macroéconomique et géopolitique incertain.

Mesure clé de la performance des sociétés d'investissement, l'ANR s'est établi à 188,1 euros par action au 31 décembre, en hausse de 18,3% sur un an et "très proche de son plus haut historique" de 189,1 euros par action atteint en juin.

Le résultat net des activités s'est établi à 765 millions d'euros en 2021, en hausse de 77,6% sur un an. Il reflète "l'augmentation de la profitabilité de l'ensemble des sociétés du portefeuille et surtout la contribution de Bureau Veritas, qui est la plus importante en valeur absolue", a indiqué Wendel dans un communiqué.

Le résultat net part du groupe s'est inscrit à 1,05 miliard d'euros, contre une perte de 264,1 millions d'euros en 2020. Cette évolution s'explique notamment par une baisse des dépréciations d'actifs et des écarts d'acquisitions.

Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 9,8%, à 7,50 milliards d'euros. "Les chiffres d'affaires de toutes les sociétés du groupe ont dépassé les niveaux de 2019 sur une base organique", a également indiqué Wendel.

Pour l'année en cours, Wendel a dit surveiller les répercussions de la guerre en Ukraine, notamment sur la structure des coûts des sociétés de son portefeuille, ainsi que l'évolution de l'épidémie de Covid en Asie. Le groupe entend cependant se montrer "actif" en matière de nouveaux investissements, après avoir finalisé le 10 mars l'acquisition du réseau de certification et de formation pour la lutte contre la criminalité financière ACAMS pour 306 millions d'euros.

"Notre structure financière robuste avec un levier financier relativement modéré au niveau du groupe et également des sociétés du portefeuille, conjugué à notre vision de long terme, devraient nous permettre de poursuivre la mise en œuvre de notre feuille de route en tirant parti des opportunités d'acquisitions qui découleront probablement du contexte inédit actuel", a commenté André François-Poncet, le président du directoire.

Le groupe proposera à la prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 3 euros par action au titre de l'exercice écoulé, contre 2,9 euros un an plus tôt, et a précisé qu'il poursuivrait ses rachats d'actions en 2022.

