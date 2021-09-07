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Wendel : renoue avec un bénéfice net au S1

07/09/2021 | 08:12
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7 septembre (Reuters) - La société d'investissement Wendel a annoncé mardi dans un communiqué:

* WENDEL-CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER SEMESTRE 2021 À 3,99 MDS , + 14,7 % EN CROISSANCE ORGANIQUE

* WENDEL-LA CONTRIBUTION TOTALE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE AU RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS SEST ÉLEVÉE À 401,5 MILLIONS D'EUROS, EN FORTE HAUSSE DE 184,0 % PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2020

* WENDEL-LE RÉSULTAT NET TOTAL SÉLÈVE À 301,0 M AU 1ER SEMESTRE 2021, CONTRE UNE PERTE DE 279,3 M AU 1ER SEMESTRE 2020 (Bureau de Paris)


© Reuters 2021
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Rendement 2021 2,41%
Capitalisation 5 391 M 6 395 M -
VE / CA 2021 1,22x
VE / CA 2022 0,85x
Nbr Employés 88 344
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