Wendel : renoue avec un bénéfice net au S1

7 septembre (Reuters) - La société d'investissement Wendel
a annoncé mardi dans un communiqué:
* WENDEL-CHIFFRE DAFFAIRES CONSOLIDÉ DU 1ER SEMESTRE 2021 À
3,99
MDS , + 14,7 % EN CROISSANCE ORGANIQUE
* WENDEL-LA CONTRIBUTION TOTALE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE AU
RÉSULTAT
NET DES ACTIVITÉS SEST ÉLEVÉE À 401,5 MILLIONS D'EUROS, EN
FORTE HAUSSE DE 184,0 % PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2020
* WENDEL-LE RÉSULTAT NET TOTAL SÉLÈVE À 301,0 M AU 1ER
SEMESTRE
2021, CONTRE UNE PERTE DE 279,3 M AU 1ER SEMESTRE 2020
(Bureau de Paris)