Wendel : succès de l'émission d'obligations échangeables

Wendel a annoncé mercredi avoir placé avec succès une émission d'obligations échangeables en actions Bureau Veritas pour un montant de 750 millions d'euros.



Les obligations - qui ont uniquement fait l'objet d'une offre auprès d'investisseurs qualifiés - auront une échéance de trois ans, sauf en cas de remboursement anticipé, d'échange ou de rachat.



Les titres affichent un coupon à un taux annuel de 2,625%, payable annuellement à terme le 27 mars de chaque année, à compter du 27 mars 2024, pour une échéance à horizon 2026.



Le prix d'échange initial fait ressortir une prime de 25% par rapport au cours de référence de l'action, sur la base d'un cours de 32,29 euros par action Bureau Veritas.



L'émission a été dirigée par Goldman Sachs et BNP Paribas en qualité de teneurs de livre associés.



Wendel envisage d'utiliser le produit de cette émission pour financer ses besoins généraux et pour diversifier ses sources de financement.



