Wendel : tient aujourd'hui sa réunion investisseurs

Wendel tient ce jour sa 21e journée investisseurs, dédiée principalement aux sociétés non cotées du Groupe et pendant laquelle le Directoire actuel présentera également un point sur les axes de la feuille de route existante 2021-2024.Cette journée a pour but de permettre à la communauté financière de connaître les dirigeants des sociétés du Groupe ainsi que leur potentiel de création de valeur sur le long terme.Dans un contexte macroéconomique agité, le bilan de Wendel et de ses sociétés permettra de continuer à réaliser des acquisitions, conformément à sa feuille de route, tout en restant vigilants sur les prix.Après avoir déjà engagé près de 170 millions d'euros sur les dernières années, Wendel Growth, anciennement Wendel Lab, recherche des opportunités d'investissement et de co-investissement en direct au sein de start-ups.' Wendel dispose d'un bilan particulièrement solide. Nous sommes encore au début de notre trajectoire qui vise un portefeuille caractérisé par davantage de croissance. C'est une stratégie potentiellement prometteuse pour les investisseurs patients', estime André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.