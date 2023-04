Wendel : vers une acquisition de Scalian

Wendel annonce l'entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir le groupe Scalian, classé dans le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France, pour une valeur d'entreprise de 965 millions d'euros.



Intervenant dans des activités de gestion de projets industriels, Scalian prévoit un chiffre d'affaires d'environ 510 millions d'euros et un EBITDA ajusté d'environ 74 millions sur les douze mois arrêtés à fin juin 2023 et comptera environ 5000 employés à cette date.



Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 550 millions d'euros en fonds propres aux côtés de l'équipe de management et détiendrait une large participation majoritaire du capital de la société.



Sous réserve du respect du processus en cours et de la satisfaction des conditions de réalisation, en ce compris l'obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de cette opération devrait intervenir au deuxième semestre 2023.



