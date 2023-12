Wentworth Resources plc est un producteur national de gaz naturel basé à Jersey en Tanzanie. La société est engagée dans des opérations d'exploration, de développement et de production de pétrole et de gaz en Tanzanie. La société opère par le biais du secteur des opérations en Tanzanie. Ses opérations gazières comprennent l'exploration, le développement et la production de gaz naturel et d'autres hydrocarbures. La licence de développement et de production de Mnazi Bay (Mnazi Bay) se situe dans le sud de la Tanzanie, à environ 410 kilomètres au sud de Dar es Salaam, et couvre une superficie d'environ 756 kilomètres carrés (km2), dont le site comprend les champs de gaz producteurs de Mnazi Bay et Msimbati. Le champ de Mnazi Bay produit à partir d'un total de cinq puits, qui comprennent le Mnazi Bay (MB)- 1, MB-2, MB-3, MB-4, et MS-1X. Les filiales de la société comprennent Wentworth Resources (UK) Limited, Wentworth Holding (Jersey) Limited, Wentworth Tanzania (Jersey) Limited et Wentworth Gas (Jersey) Limited.