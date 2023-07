Wenzhou Yihua Connector Co Ltd est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de connecteurs de communication et de leurs composants. La société est principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de connecteurs de communication, de connecteurs pour l'électronique grand public et d'autres connecteurs et composants. La société fournit également des produits de montage solaire. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et pièces électroniques