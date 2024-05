WeP Solutions Limited est une société basée en Inde qui fournit des services aux entreprises. La société est engagée dans la fourniture de solutions et de services d'impression gérés, la fabrication et la distribution de produits de facturation au détail, ainsi que d'imprimantes multifonctionnelles et la fourniture de services numériques, tels que la TPS, et d'autres à la fois aux entreprises et aux clients de détail, dans toute l'Inde. Elle opère à travers deux segments : Partners business et Enterprise business. Le segment Partners business est engagé dans la distribution de produits commercialisés et fabriqués et de services connexes par l'intermédiaire de partenaires/commerçants. Le segment Enterprise business sert les entreprises clientes pour tous leurs produits et services d'amélioration de la productivité sur le lieu de travail. Ses services comprennent fluidWorks, fluidPro, fluidPrint, fluidMap et fluidTrail. Le fluidPro est un service informatique géré robuste. Le fluidTrail permet aux organisations de rationaliser leurs processus d'entreprise grâce à l'automatisation des flux de travail et à une gestion efficace des documents.

Secteur Services et conseils en informatique