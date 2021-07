Wereldhave Belgium : Rapport financier semestriel 30 juin 2021

Covid-19

Après deux périodes de lockdowns en 2020, certaines mesures gouvernementales ont été prolongées et d'autres ont été à nouveau renforcées au cours du premier semestre 2021. Dans ce contexte, les établissements Horeca sont restés fermés depuis le début de l'année, les métiers de contact ont dû fermer leurs portes quelques semaines à peine après les avoir rouvertes et les commerces dits « non- essentiels » ont été contraints d'accueillir la clientèle uniquement sur rendez-vous pendant une période d'un mois entre le 27 mars et le 25 avril.

Heureusement, après les vacances de Pâques, des mesures ont été prises et annoncées par les autorités pour une réouverture progressive de l'économie. Dans ce cadre, les commerces dits « non-essentiels » ainsi que les métiers de contact ont pu reprendre leurs activités à partir du 26 avril, et les établissements Horeca ont été autorisés à rouvrir leurs installations extérieures à partir du 8 mai, puis à rouvrir complètement au début du mois de juin. Entre-temps, les mesures concernant l'obligation de télétravail ont été assouplies dans une première phase et ensuite levées (mais toujours recommandées) à partir du 1er juillet.

Quoi qu'il en soit et même s'il faut encore être prudent quant

l'évolution de la situation sanitaire, l'accélération de la campagne de vaccination en Belgique laisse à penser qu'un scénario post-Covid 19 est désormais envisageable. Les dernières mesures restrictives seront donc (probablement) progressivement assouplies et de nouvelles étapes vers une réouverture complète de l'économie ont été annoncées.

Immeubles commerciaux

Au cours du premier semestre 2021, la prise en occupation (« take-up ») de surfaces commerciales sur le marché belge a été très dynamique et même la meilleure des dix dernières années avec 215 000 m² enregistrés, ce qui montre que malgré le contexte sanitaire compliqué, la demande des détaillants pour de nouveaux emplacements reste forte.

Cette demande est toutefois fort différente selon les activités dans lesquelles sont actifs les détaillants. Suivant la tendance des ventes au détail, la prise en occupation du secteur de la mode continue d'être limitée au premier semestre 2021, avec seulement 13 000 m² loués en raison de la baisse des ventes et la recherche d'optimisation du portefeuille. D'autre part, les supermarchés, les détaillants de sport et de loisirs, les acteurs de la restauration ainsi que les commerces d'articles de maison et de décoration restent les plus expansifs. Ceci est particulièrement vrai pour les centres commerciaux et les sites en périphérie des villes qui sont mieux équipés pour répondre aux exigences de ces commerçants en termes d'espaces disponibles.