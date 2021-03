Wereldhave Belgium : Succès de la première émission obligataire ‘verte' de Wereldhave Belgium

Ce nouveau financement a été mis en place afin de renforcer la structure de financement de la Société et de (re)financer des actifs durables et à haut rendement énergétique ainsi que des projets verts à venir au sein du portefeuille existant.

Cette transaction obligataire a été émise dans le cadre du Green Finance Framework récemment mis en place par Wereldhave Belgium. Ce framework a été revu et approuvé par ISS-ESG et a fait l'objet d'une Second Party Opinion en septembre 2020, confirmant sa pleine conformité avec les Green Bond Principles (GBPs) de l'ICMA et les Green Loan Principles (GLPs) de la LMA.

Wereldhave Belgium annonce la conclusion avec succès de sa première émission d'obligations vertes pour un montant total de 32 millions d'euros, soit un montant supérieur à l'objectif initial de 30 millions d'euros. Ce nouveau financement, d'une durée de 5 ans commençant le 31 mars 2021 et arrivant à échéance le 31 mars 2026, a été émis au pair et porte un taux annuel de 3,25 pour cent. La transaction a été principalement souscrite par des investisseurs institutionnels.

Cédric Biquet, Directeur financier, a commenté : " Forte d'un portefeuille résilient et d'une structure de bilan solide, la Société démontre par cette opération, dans la continuité des opérations de refinancement déjà réalisées depuis un an, son savoir-faire en matière de gestion de liquidité et sa capacité à conclure de nouveaux financements, malgré un environnement de marché toujours affecté par la crise sanitaire actuelle. Cette première émission obligataire ouvre de nouvelles perspectives et confirme la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité de notre portefeuille, notre stratégie, notre équipe et notre avenir."

Pour plus d'informations:

Cédric Biquet

Chief Financial Officer investor.relations@wereldhavebelgium.com+32 2 732 19 00

A propos de Wereldhave Belgium - make every day count

Les Full Service Centers de Wereldhave Belgium contribuent à rendre la vie quotidienne plus joyeuse et plus confortable. Un seul lieu réunissant les courses alimentaires, le shopping, les loisirs, la détente, le sport, la santé, le travail et les autres besoins quotidiens, le tout soutenu par des concepts intelligents et des services digitaux. En investissant durablement pour répondre aux besoins des clients et bénéficiant d'implantations locales, nous enrichissons les communautés, tout en prenant soin de l'environnement, et avons un effet positif sur la manière dont les gens vivent, travaillent et font leurs achats. Les Full Service Centers de Wereldhave Belgium jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des gens dans des villes régionales de premier plan en Belgique.

Wereldhave Belgium est cotée au marché continu d'Euronext Bruxelles et sa capitalisation boursière au 31 mars 2021 s'établit à € 364 millions.

Plus d'informations figurent sur le site internet: www.wereldhavebelgium.com