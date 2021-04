Wereldhave Belgium : Trading update 31 mars 2021

Covid-19 / Mise à jour

Malgré des signes encourageants tels que le début de la campagne de vaccination mise en place par les autorités belges, force est de constater que le premier trimestre de l'année 2021 a été marqué par la poursuite d'une certaine incertitude quant à l'évolution de la crise sanitaire et aux perspectives de reprise pour l'ensemble des secteurs de l'économie.

La fin du dernier trimestre a d'ailleurs été marquée par une évolution négative des chiffres de propagation du virus en Belgique, ce qui a contraint les autorités à renforcer à nouveau les mesures restrictives pour un mois à compter du 27 mars 2021, notamment en ciblant les commerces dits « non-essentiels ». Bien que ceux-ci puissent rester ouverts au public (avec en fonction de leur surface un maximum de 50 clients présents concomitamment), ils ne sont accessibles que sur rendez-vous afin que les clients s'y rendent de façon très ciblée et ainsi limiter les contacts. La mise en place d'un tel système (inspiré des Pays-Bas), a une nouvelle fois perturbé les activités opérationnelles de ces magasins car le consommateur belge n'est pas encore familier avec ce mode d'achat. Les établissements Horeca sont quant à eux restés fermés au public depuis le 19 octobre 2020 et pendant tout le premier trimestre 2021 (et la date de leur réouverture est encore soumise à d'âpres discussions) et les métiers de contact n'ont pu accueillir leurs clients que pendant quelques semaines au cours du trimestre écoulé avant d'être à nouveau contraints de fermer leurs portes.

Ces mesures successives ont impacté significativement l'activité au sein des centres commerciaux. Au cours du trimestre écoulé et jusqu'à la mise en œuvre des mesures gouvernementales du 26 mars 2021, le nombre de visiteurs au sein des centres commerciaux de la Société augmentait progressivement pour dépasser le niveau moyen atteint depuis le déclenchement de la pandémie, s'établissant en moyenne à - 15,7% au cours du premier trimestre 2021 par rapport à la même période l'année passée. A signaler que ce résultat est supérieur aux chiffres constatés pour l'ensemble du marché des centres commerciaux en Belgique (de l'ordre de -17,1% sur le trimestre écoulé), ce qui démontre une fois encore la résilience et la qualité intrinsèque du portefeuille d'immeubles de placement de la Société, ainsi que la bonne gestion qui en est faite par ses équipes commerciales et opérationnelles.

Dans ce contexte difficile, la Société a poursuivi le travail déjà réalisé au cours de l'année 2020 sur différents fronts :

Au niveau opérationnel : Tenant compte de l'évolution des mesures restrictives mises en place, la Société a poursuivi les actions qui avaient été mises en place pour assurer un environnement le plus sécurisé possible d'un point de vue sanitaire au sein de ses centres commerciaux. Cette gestion dynamique des actifs par la Société s'est notamment illustrée par la réactivité dont elle a fait preuve en étant la première société belge à lancer, dès la mise en place des mesures restrictives du 26 mars 2021, un système de réservation en ligne, permettant aux clients des centres commerciaux de prendre facilement rendez-vous dans le magasin de leur choix et aux exploitants de ces magasins de recevoir ensuite un agenda qui leur permet de maintenir leur commerce ouvert en conformité par rapport aux mesures gouvernementales.

rendez-vous dans le magasin de leur choix et aux exploitants de ces magasins de recevoir ensuite un agenda qui leur permet de maintenir leur commerce ouvert en conformité par rapport aux mesures gouvernementales. Au niveau locatif : La Société a en effet poursuivi, outre ses discussions avec les locataires concernant les mesures d'accompagnement qui leur sont octroyées au cas par cas en fonction de leur situation individuelle, la commercialisation de ses surfaces par la signature de nouveaux contrats de bail ou de renouvellement de contrats existants. Dans ce cadre, il est important de mentionner que, malgré le contexte actuel difficile, l'activité locative est restée dynamique au sein du portefeuille durant le trimestre écoulé, avec la conclusion d'une vingtaine de contrats à des conditions en moyenne supérieure aux valeurs de marché.

Au niveau financier : La Société a maintenu son attention sur la préservation de ses liquidités, notamment en travaillant sur trois axes :

-- Le recouvrement de ses créances, le taux de recouvrement atteignant 90% pour le premier trimestre de l'exercice ; -- La sélection attentive des dépenses à engager, que ce soit concernant les projets d'investissements au sein du

portefeuille mais aussi au niveau de ses frais généraux ; -- Le renforcement de sa structure de financement. Dans ce cadre, la Société a annoncé, en date du 31 mars 2021, la réalisation d'une émission obligataire par le biais d'un placement privé pour un montant de € 32 mio pour une durée de 5 ans. Cette opération marque une étape importante pour la Société, celle-ci étant la première de son histoire sur les marchés obligataires et lui permettant ainsi d'avoir accès à une nouvelle source de financement à laquelle la Société pourra certainement encore faire appel dans le futur. Ce financement est en outre le premier financement labellisé durable » émis par la Société, illustrant l'attention toute particulière de la Société sur les aspects de responsabilité environnementale. La durée de ce financement de 5 ans permet en outre à la Société de rallonger la durée résiduelle moyenne de ses dettes financières, celle-ci s'établissant à 2,9 années en date du 31 mars 2021.



A la date du présent communiqué trimestriel, il est encore difficile d'avoir une vision claire quant à l'évolution du contexte économique dans les prochains mois néanmoins les derniers comités de concertation ont annoncé plusieurs assouplissements des mesures restrictives dans les prochaines semaines permettant la réouverture le 26 avril de la totalité des commerces à l'exception des bars et restaurants. Ces assouplissements ainsi que la réouverture des bars et restaurants prévue le 08 mai sont toutefois conditionnés àune évolution durablement positive des chiffres de la pandémie et du taux de vaccination.