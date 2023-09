Werner Enterprises, Inc. est une entreprise de transport et de logistique. La société se consacre au transport par camion de marchandises générales dans le cadre d'un commerce interétatique et intra-étatique. Ses segments comprennent les services de transport de lots complets (TTS) et Werner Logistics. Le segment TTS se compose de deux unités d'exploitation, Dedicated et One-Way Truckload. L'unité Dedicated fournit des services de transport de lots complets dédiés à un client spécifique, généralement pour un centre de distribution de détail ou une usine de fabrication, en utilisant soit des fourgonnettes sèches, soit des remorques spécialisées. L'unité de transport de lots complets en une journée dispose d'environ 3 150 camions. L'unité One-Way Truckload se compose de différentes flottes d'exploitation, telles que la flotte de fourgonnettes de moyenne à longue distance (Van), la flotte accélérée, la flotte régionale de courte distance (Regional) et la flotte à température contrôlée. Le secteur de la logistique de Werner comprend trois unités d'exploitation qui fournissent des services autres que le camionnage à ses clients, à savoir la logistique du transport de lots complets, l'intermodalité et Werner Final Mile (Final Mile).

Secteur Frêt au sol et logistique