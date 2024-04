Werner Enterprises, Inc. est une entreprise de transport et de logistique, dont l'activité principale est le transport de marchandises générales par camion complet, à la fois entre les États et à l'intérieur des États. La société a deux segments : Truckload Transportation Services (TTS) et Werner Logistics. Le segment TTS se compose de Dedicated et de One-Way Truckload. Dedicated dispose de 5 265 camions et fournit des services de transport de lots complets dédiés à un client spécifique, généralement pour un centre de distribution de détail ou une usine de fabrication, en utilisant soit des remorques sèches, soit des remorques spécialisées. Le transport de lots complets à l'unité compte 2 735 camions et comprend diverses flottes d'exploitation, telles que la flotte de fourgonnettes de moyenne à longue distance (Van), la flotte de transport accéléré (Expedited), la flotte de transport régional à courte distance (Regional) et la flotte de transport à température contrôlée. Le segment Werner Logistics est un fournisseur de transport et de logistique non basé sur les actifs. Il fournit des services dans toute l'Amérique du Nord.

Secteur Frêt au sol et logistique