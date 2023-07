Wesbanco, Inc. est une société holding bancaire de Wesbanco Bank, Inc. (la Banque). Elle propose une gamme de services financiers, notamment des services bancaires aux particuliers, des services bancaires aux entreprises, des services fiduciaires aux particuliers et aux entreprises, des services de courtage, des services bancaires hypothécaires et des services d'assurance. Elle propose ses services à travers deux segments : Les services bancaires aux collectivités et les services de fiducie et d'investissement. Le segment "Community Banking" propose des services traditionnellement offerts par les banques commerciales de plein exercice, notamment des comptes à vue commerciaux, des comptes à vue individuels et des comptes de dépôt à terme, ainsi que des prêts commerciaux, des prêts hypothécaires et des prêts à tempérament individuels, et certaines offres non traditionnelles, telles que des services d'assurance et de courtage en valeurs mobilières. Le segment Trust and Investment Services propose des services de fiducie, ainsi que divers produits d'investissement alternatifs, notamment des fonds communs de placement. La banque exploite environ 194 agences et 188 guichets automatiques en Virginie occidentale, dans l'Ohio, dans l'ouest de la Pennsylvanie, dans le Kentucky, dans le sud de l'Indiana et dans le Maryland.

Secteur Banques