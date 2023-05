Wescan Energy Corp. nomme Leo Berezan au conseil d'administration de la société

WesCan Energy Corp. annonce la nomination de Leo Berezan au conseil d'administration de la société à compter du 25 mai 2023. M. Berezan est un homme d'affaires basé à Vancouver et un actionnaire important de la société.

Il possède d'importantes propriétés immobilières en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba, ainsi que dans la région de Dallas/Fort Worth au Texas. Il est également directeur et copropriétaire de R.M. Berezan &Son Ltd. depuis plus de 45 ans, qui est impliqué dans la propriété et la location d'un paysage diversifié de biens immobiliers commerciaux. M. Berezan a siégé à de nombreux autres conseils d'administration de sociétés publiques, dont celui de Rainy River Resources Ltd. de 1999 à 2013, qu'il a présidé de 2007 jusqu'à son acquisition par New Gold Inc. en 2013.

La société souhaite la bienvenue à M. Berezan au sein du conseil d'administration et la direction se réjouit de travailler avec lui, car son expérience des affaires et son leadership devraient contribuer aux futurs plans stratégiques de WesCan et à la croissance de la société.