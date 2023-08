Wescan Goldfields Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et les six mois terminés le 30 juin 2023

Wescan Goldfields Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,10959 million CAD, contre 0,045696 million CAD il y a un an.

Pour le semestre, la perte nette a été de 0,162076 million CAD contre 0,066566 million CAD il y a un an.